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Yazılım maratonunda inovasyon

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde TargeT Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde GAÜN Kampüs içi Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde, hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler oluşturmayı teşvik etmek amacıyla 24 saat boyunca süren yazılım geliştirme maratonu gerçekleşti.

29 Mart 2019 Cuma 17:42
Yazılım maratonunda inovasyon

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde TargeT Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde GAÜN Kampüs içi Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde, hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler oluşturmayı teşvik etmek amacıyla 24 saat boyunca süren yazılım geliştirme maratonu gerçekleşti.


Yazılım geliştirme maratonu sonrasında düzenlenen ödül törenine, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep TEKNOPARK Genel Müdür Yardımcısı Başar Kılıçparlar ,ILO Türkiye Ofisinden Özgür Sertaç Azizoğlu, HERE firmasından Semra Memiş, Türk Hava Yollarından Mehmet Emin Sandıklı, Amazon’dan Uğur Osmanlıoğlu ve Softtech Yazılım Teknolojileri firmasından Salih Zeki Çimen katıldı.


Hackathon’da katılımcılar THY ve HERE tarafından sunulan servisler ve veri setlerinin yanı sıra farklı sektörlerden API sağlayıcı paydaşların servislerini de kullanarak hayatı kolaylaştıracak yeni uygulamaların oluşmasını sağladı. Teması, Mobilite, Akıllı Şehirler ve Harita Deneyiminin oyunlaştırılması olan Hackathon’da, HERE tarafından birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, Üçüncüye 3 bin TL ödül çeki verildi. Bu ödüllere ek olarak Gaziantep TEKNOPARK tarafından 1 yıllık inkübasyon verildi. Türk Hava Yolları, Softtech Yazılım, Amozon gibi firmalar ise dereceye giren ilk 3 takıma jüri özel ödülü takdim etti.


Hackathon’da birinci olan takım, acil hatlarda yapılan asılsız ihbarları önlemek, yangın, sağlık, asayiş, vb. sorunlarla ilgili birimlerin hızlı müdahale edebilmesini sağlayan bir yazılım programı geliştirmeyi başardılar. Lot kullanarak güvenlik kamerası ve trafik sinyalizasyon sistemini kontrol ederek gps konumlandırma servisleriyle çalışan internet girişimi gerçekleştirdi. Birinciliğe layık görülen takım Gaziantep’te faaliyet gösteren Turuçgil Teknoloji firması oldu. Turunçgil takımının Yazılım Geliştiricileri, Ümit Tunç, İbrahim Sanduvaç, Mustafa Savun ve İbrahim Halil Çapa’nın ödüllerini HERE Firmasından Semra Memiş ve Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Locial takımı verdi.


Cogene ismiyle yarışmaya katılan takım, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan takımın Yazılım Geliştiricileri,Hasan Bal, Alper Karadağ ve Orhan Uysal ise İkinci oldu. Proje konusu, bir kişinin aldığı uçak biletini dış trafik ve iç trafiği de hesaba katarak evinden yola çıkması gereken zamanı hesaplayan ve hatırlatma mesajına eklenecek bir tavsiye oluşturan bilet sistemine entegre bir servis. İkinci olan takımın ödülünü Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Necip Fazıl Yılmaz tarafından verildi.


Gaziantep TEKNOPARK ’ta yer alan Belsoft firması ise TripAsist adlı projeleriyle takımdaki Yazılım Geliştiriciler; Ramazan Özdemir, Yunus Doğaner, Ali Muzaffer Sevim, ve Erman Emre hackathon’da üçüncü oldu. Kullanıcılara gidecekleri güzergah için otomatik seyahat ve gezi rotası oluşturma ve paylaşma gibi tüm geziyi planlayan bir yazılım programı geliştiren takımın ödülünü ILO Türkiye Ofisi İş Geliştirme Uzmanı Özgür Sertaç Azizoğlu ve TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Gamze Erden takdim etti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:42
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