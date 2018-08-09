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Ön mutabakat sağlanırsa son söz Erdoğan ve Trump'da!

Son dönemde krize giren Türkiye-ABD ilişkilerinde normalleşme adımı olarak 3 bakanlıktan 9 kişilik Türk heyeti, dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’la görüştü. Bu kez üzerinde mutabakat sağlanacak hususların yazılı metinle garantiye alınmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Eğer ön mutabakat sağlanabilirse son sözü Erdoğan ve Trump söyleyecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:10
Ön mutabakat sağlanırsa son söz Erdoğan ve Trump'da!

ABD yönetiminin Amerikalı papaz Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğunun devamı nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesi için diplomasi devreye girdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti dün Washington’da temaslarda bulundu.

MÜZAKERELER SÜRDÜ

Türk heyetinin Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşmesinde Washington, pastör Brunson’ın yanı sıra Türkiye’de tutuklu diğer Amerikan vatandaşlarının ve konsolosluk personelinin bırakılması için taahhüt istedi. Türk tarafı ise İran yaptırımlarını delme davasından New York’taki mahkemede hüküm giyen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iade edilerek cezasının kalanını burada çekmesi konusunda ısrarcı oldu. Türkiye, Halkbank’a ceza muafiyetinin yanı sıra Trump yönetiminin İran’a yönelik yaptırımlarından muafiyet istedi. Görüşmeler öncesinde Washington, Ankara’nın kamuoyuna duyurduğu Türk heyetinin ziyaretini teyit etmekten kaçınmıştı. Heyetin ABD’ye doğru yolda olduğu saatlerde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Şu an için duyuracağımız herhangi bir toplantı yok” dedi. Heyetin iki ülke arasında bir ön anlaşma olduğu için Washington’a hareket ettiğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Nauert, “Eğer bu tür bir anlaşmaya varmış olsaydık pastör Brunson ve diğer tutuklu Amerikan vatandaşları buraya, evlerine dönmüş olurdu” ifadesini kullandı.

(Hürriyet)

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 07:10
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  4. Türkiye
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