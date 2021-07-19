'Yazıktır, ayıptır, günahtır!'

Önce başımıza geleni anlatalım...



Rahmetli babamızın cüzi bir miktar parasını çekmek üzere, mirasçılarından hazır bulunanlar ve hazır bulunamayanların vekaletnameleri ile birlikte, hesabın bulunduğu Albaraka Türk Katılım Bankası’nın İstanbul Maslak’taki şubesine başvurduk.



İlk gittiğimizde, “Vergisini ödeyin, öyle gelin” dediler. “Makul” dedik, gittik vergisini ödedik. İkinci gidişimizde, “Evraklarınız, vekaletleriniz tamam, sisteme giriyoruz. Ama şu an hesaptaki miktarı ödeyemeyiz, iki gün sonra bu evraklarla gelin, biz de parayı hazır edelim” dediler. “Ödeyemeyiz” denildi diye gözünüz korkmasın, öyle milyon liralar çekilmeyecek, hesaptaki toplam meblağ 50 bin lira yok... Yine de mazur gördük, “Önceden haber verilmiş tahsilat vardır, diğer müşteriler mağdur olmasın, inat etmeyelim, söyledikleri gün geliriz” dedik.



Üçüncü ve son gidişimizde ise iki gün önce, “Sorun yok, sisteme giriyoruz” denilen vekaletname için “Bunda eksik bir ibare var” denildi ve yine ödeme yapılmadı.

“Bize göre eksik ibare yok ama, diyelim ki var, eksik olmayan ibarelere istinaden, hazır bulunanların ve geçerli vekaletnamelerin sahiplerinin payını ödeyin, sorunlu vekaletin sahibinin payı, sorun çözüldüğünde ödensin” dediğimizde ise “Olmaz, biz ya bütün mirasçılara aynı anda ödeme yaparız ya da hiç yapmayız” cevabını aldık.



Ve. En önemlisi şu ki.. Vekaletnamenin kabul edilmemesine ve ayrı ayrı mirasçıların paylarının ödenmesi talebimizin reddine ilişkin yazılı belge istediğimizde, “Biz veremeyiz, genel merkezdeki hukuk birimi ilgilenecek” denilerek yerine getirilmedi.



Şubeden ayrıldığımızda, Cuma akşamı mesaiyi bitirmiş, 9 günlük bayram tatiline girmiştik. Şimdi gelelim sorulara...



En önemsizinden başlayalım...



Aynı binada bulundukları başka bir bankanın şubesinde aynı vekaletnameyle aynı işlem sorunsuzca yapılırken, Albaraka nasıl o vekaletnameyi “Eksik ibare var” deyip reddediyor? Diyelim ki öbür banka biraz gevşek davrandı, gerçekten eksik ibare var ve Albaraka prensipleri gereği bu vekaleti kabul etmiyor... Bunu bile anlarız ve hatta takdir bile ederiz de, neden bize ikinci gidişimizde, “Evraklarınız, vekaletnameleriniz tamam” denildi? Hadi sonradan farkettiler diyelim, neden biz şubeye gidene kadar beklendi de geçen iki gün içinde haber verilmedi? Üstelik, işimizi sağlama almaya çalışıp, gitmeden önce defalarca, “Ödeme hazır mı, bir sıkıntı var mı” diye sormak için şubeyi aradığımızda sabit telefon numaraları niye hiç cevap vermedi?



Büyük sorulara geçelim...



“Bütün mirasçılara aynı anda ödeme yaparım ya da hiç yapmam” şeklinde bir uygulama akla ve hukuka uygun mu? Hadi bizimkisi fiziki imkansızlık, aynı anda aynı yerde bulunamama sorununu birbirimize vekalet verip çözdük... Yaşlı annemizi bu salgın zamanı bankaya götürmeyi de göze aldık... Birbiriyle kavgalı mirasçılar ne yapacak, birlikte aynı gün aynı bankaya gitmeyi ya da birbirlerine vekalet vermeyi kabul edecek kadar barışana kadar paralarına banka el mi koyacak?



Bir başka büyük soru...



Bir şube neden taleplerimizin red sebeplerini bildirir iki satır bir yazıyı yazıp da vermez? Var mı bir izahı? Yoksa şubenin yaptığı bu işler bankanın kendi kurallarına bile aykırı da, onu mu itiraf etmek istemiyorlar?



Yazıktır beyler, yazıktır...



Müslümanlar faizsiz bankalardan uzak dursun diye binlerce kişi canlarını dişlerine takmış, bu işin bir yandan tebliği, bir yandan mevzuatı, bir yandan finansmanı için mesai harcarken, insanları böyle saçmalıklarla faizli bankaların kucağına itmek hem yazıktır, hem ayıptır, hem günahtır!