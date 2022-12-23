Yazıklar olsun sana Meral Akşener! Kirli işbirliği böyle ifşa oldu

Türkiye için 2023’ün son derece önemli ve kritik bir yıl olduğunu belirten Murat Sabuncu, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a, muhalefetin aday belirleme süreci ile ilgili sorular gönderdiğini belirtti.

Soros’un aktardığı paralarla dönen t24’te köşe dolduran Sabuncu, Demirtaş’ın kendisine “Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir. İsmi geçenler arasında kazanamayacak aday yoktur, yeter ki demokrasi ilkelerinde ve gelecek programında uzlaşma sağlansın. Herkesi dinlemeye sonuna kadar açığız, buna Akşener de Altılı Masa'nın tüm aktörleri de dahildir” dediğini aktardı.

İşte “fondaş medyanın amiral gemisi” t24’te yer alan ve kirli işbirliğini gözler önüne seren o yazının ilgili bölümü:

“(…) Demokrasi tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılacak. Bu önemli kavşakta muhalefetin Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı aday, tek mi birden fazla isim mi tartışmaları, kim kimin yanında kulisleri sürüyor. Özellikle HDP yüzde 12-13 civarında oyu ile kritik bir noktada. Tabii HDP seçmenine sadece oy olarak bakmak da son derece yanlış. Kendisi hapiste olmasına rağmen gerek sosyal medyada gerek bazı gazetecilerin gönderdiği sorulara verdiği yanıtlarla Selahattin Demirtaş çok önemli siyasi bir figür. Kendisine hem Cumhuriyet'in 100'üncü yılı hem de muhalefetin aday belirleme süreci ile ilgili sorular gönderdim. İyi Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili verdiği yanıt ve Altılı Masa'da adı adaylık için adı geçenlerin, yani İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun adını vermeden ‘kazanamayacak aday yoktur’ demesi de önemli. (…)”