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Gündem Yazıklar olsun! CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen belediye araçlarını evine seferber ettirdi
Gündem

Yazıklar olsun! CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen belediye araçlarını evine seferber ettirdi

CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yangına karşı evini belediye araçlarıyla koruma altına aldırdığı ortaya çıktı. CHP'li başkanın Manavgat'taki evinin önündeki araçları kamera ile görüntüleyen bir vatandaş 'Ayıp değil mi başkanım?' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 17:50:00 - 2021-07-31 18:32:01

yeniakit.com.tr

Türkiye, 4 gün önce Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından Marmaris, Fethiye, Osmaniye, Adana başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yangınlarda 6 can kaybı yaşandı

Yangınlarda şu ana kadar Manavgat'ta 5, Marmaris'te 1 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi hayatını kaybederken binlerce hayvan telef oldu. Bunun yanı sıra birçok ev, tarım arazisi ve sera yangında küle döndü.

Manavgat'ta İHA'lar seferber oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da ormanlık alanda 4 farklı noktada başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın ise hala kontrol altına alınamadı. Devletin İHA'lar da dahil olmak üzere tüm imkanlarını seferber ettiği yangında ekipler cansiperane bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Vatandaşların da itfaiye ekiplerine yardım ettiği Manavgat'ta çekilen bir görüntü, CHP'nin gerçek yüzünü gösterdi. 

CHP'li Şükrü Sözen evini korumaya aldı

Yangın bölgesinde ağladığı ana ait fotoğrafı üzerinden 'çaresiz belediye başkanı' olarak lanse edilen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, evinin önünü belediye araçlarıyla koruma altına aldığı ortaya çıktı.

Evleri, tarım arazileri, seraları yanan köylüler yangınla çaresiz bir şekilde mücadele ederken CHP'li başkanın evine belediye araçlarını seferber etmesi tepki çekti.

Vatandaş tepki gösterdi

Şükrü Sözen'in evinin önündeki dozerleri çeken bir vatandaş, "Başkanım bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, 2 tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı. Ayıp değil mi başkanım?” diyerek tepki gösterdi.

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Yorumlar

k.c

siz seciyorsunuz bunlari kardesim
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Putsavar

... zillet
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