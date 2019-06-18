0553 313 94 23

Yazıhüyük kasabasını sel vurdu

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük Kasabasında sağanak yağmur ekili arazilerde sele neden oldu.

18 Haziran 2019 Salı 17:09
Yazıhüyük kasabasını sel vurdu

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük Kasabasında sağanak yağmur ekili arazilerde sele neden oldu.


Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında sele neden oldu. Belde merkezinde herhangi bir sel yaşanmazken özellikle ekili arazilerde yaşanan sel sonrasında çiftçilerin ekinleri büyük oranda zarar gördü. Yazıhüyük Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ Kasabamızda gök gürültülü sağanak yağışlar ekili arazilerde sele neden olmuştur. Şuan bölgede başta Belediye ekiplerimizin yanı sıra DSİ personelleri çalışmalarına devam etmektedir. Çiftçilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı konuşuldu
    1. Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı..
    2. Bozüyük’te Mursi için gıyabi cenaze..
    3. Başkent’te AVM çalışanlarından ağaç..
    4. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi..
    5. Kuvvetli yağış uyarısı
    6. Kaymakam Güven’den köy ziyareti
    7. Mursi için Pazaryeri ilçesinde de..
    8. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    9. Japonya’da 6.8’lik deprem
    10. "İlk Adımdan Kurtuluşa" karma resim..
    11. Kocaelili minik güreşçiler Türkiye..
    12. Hazineden kurumsal yatırımcılara..
    13. Şampiyonluk primi "umre" ziyareti
    14. Yuvadan düşen puhu kuşu yuvasına..
    15. "Böbrek yetmezliğin erken teşhis..
    16. 'Bak şimdi neler olacak' diyerek..
    17. Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Mursi..
    18. Samsun’da Mursi için gıyabi cenaze..
    19. Birol Ekici’ye önemli görev
    20. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    21. Red Bull Air Race’de Yoshihide Muroya..
    22. Ali Deresoy: “Barbar Sisi’ye karşı dur..
    23. Yazıhüyük kasabasını sel vurdu
    24. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    25. AK Parti’den Mursi açıklaması
    26. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    27. Vefa Lisesi öğrencileri Bosnalı..
    28. Cumhurbaşkanlığı himayesinde..
    29. ‘Mimarlık Yıllığı’Sergisi HOM Design..
    30. Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması