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Yazıcıoğlu vefatının 10. yılında anılacak

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:58
Yazıcıoğlu vefatının 10. yılında anılacak

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10. yılında Sivas’ta çeşitli etkinliklerle anılacak.


Muhsin Yazıcıoğlu Gönülden Bağlılar Platformu, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefatının 10. yılında memleketi Sivas’ta,Eminevim’in desteği ile bir dizi anma etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında; yarın öğle namazının ardından Sivas Ulu Cami’de mevlit okutulacak.


Anma etkinlikleri hakkında bilgi veren Muhsin Yazıcıoğlu Gönülden Bağlılar Platformu Kurucusu Nihat Eren, siyaset üstü bir anlayış ile Yazıcıoğlu’nu anmayı ve anlamayı amaçladıklarını belirterek, “Tamamen siyaset üstü bir anlayış ile Muhsin Yazıcıoğlu’nu anmayı ve anlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda birçok çalışmamız oldu. Kendisinin yazılarını kitaplaştırıp tüm ülkeye dağıttık. Bir site açtık.Emin Evim gurubunun sahibi Abdurrahman Üstün beyin bize büyük katkıları oldu. Bizi kendisi teşvik etti ve destekledi. Bu program ve bundan sonraki programlarda da inşallah biz kendisinin desteğini göreceğiz” dedi.



Yazıcıoğlu için mevlit okutulacak


Pazar günü Ulu Cami’de mevlit okutulacağını kaydeden Eren, “Pazar günü Ulu Cami’de mevlidimiz var. Öğle namazının ardından olacak. Katılan vatandaşlarımıza lokum ikramımız olacak. Akşam helikopterin düşmesi ile şehit olan arkadaşlarımın aileleri ile bir yemek yiyeceğiz. Dertleri ile dertlenmek istiyoruz. Sivas’ımızın yöneticilerini de davet ettik. Şehitlerimizin mezarlarının bulunduğu tepeyi ziyaret edip, gerçekleştirilecek anmaya katılacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:58
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