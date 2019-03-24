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Yazıcıoğlu ve arkadaşları için mevlit okutuldu

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10.

24 Mart 2019 Pazar 14:28
Yazıcıoğlu ve arkadaşları için mevlit okutuldu

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10. yılında Sivas’ta çeşitli etkinliklerle anıldı.


Muhsin Yazıcıoğlu Gönülden Bağlılar Platformu, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefatının 10. yılında memleketi Sivas’ta,Eminevim’in desteği ile bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında; öğle namazının ardından Sivas Ulu Cami’de mevlit okutuldu. Sivas’ın önemli imam hatipleri tarafından okunan mevlit-i şerif sırasında dinleyenlere lokum ikramı yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • HesapHesap8 dk önce
    Allah c.c.Rahmet Eylesin. Nur içinde yat Muhsin Başkan. Bizi de affet! Oylar bölünmesin diye hakkını yedik. Ama kalbimizde, aklımızdaydın. Bizi bizden iyi tanıyan Uluslararası fitne de seni yok etti.

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