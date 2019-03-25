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Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde seçim çalışmaları sırasında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İHA muhabiri İsmail Güneş vefatlarının 10’uncu yılında Sivas’ta dualarla anıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:58
Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde seçim çalışmaları sırasında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İHA muhabiri İsmail Güneş vefatlarının 10’uncu yılında Sivas’ta dualarla anıldı.


Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009’da helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden kurucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP eski İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemini belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe Sivas’ta anıldı. Yukarı Tekke Mezarlığı’nda Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş’in mezarları başında düzenlenen anma programına BBP İl Başkanı Uğur Bulut, Erhan Üstündağ’ın ağabeyi Ahmet Üstündağ, Yüksel Yancı’nın ağabeyi Turan Yancı, gazeteci İsmail Güneş’in ablası Melek İlkay, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Anma programında olayda hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.


BBP İl Başkanı Uğur Bulut gazetecilere yaptığı açıklamada,"10 yıl önce Türkiye’ye sadece nüfus cüzdanı ile bağlı, başka istihbarat birimlerine ve devletlere hizmet eden kişi ve kişilerce şehit edilmiş bir genel başkan. Dolayısıyla Türk devletine düşen, kurumlarımızı bunlar gibi başka milletlere hizmet eden işbirlikçilerden temizlemektir. Bunun yolu da Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatmaktan geçiyor. Siz Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatamıyorsanız, Türkiye’de darbeleri de sorgulayamazsınız. Siz Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatamıyorsanız, Türkiye’de demokrasiyi de hukuku da, adaleti de tesis edemezsiniz. Biz BBP’li ve Alperenler 10 yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz" dedi.



Meslektaşları Güneş’i unutmadı


Sivas’ta görev yapan gazetecilerde Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki mezarlığa giderek helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin mezarları başında dua ederek karanfil bıraktı. Gazeteci Aydın Deliktaş,"10 yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve arkadaşlarını taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan arkadaşımız İsmail Güneş’i anmak için yine mezarı başındayız. 10 yıldır helikopterin düşmesinin ardından 112 acil servis ile yaptığı konuşmalar ve çığlıkları aklımızdan hiç gitmedi. 10 yıl içerisinde yerine gelmeyen adaletin önümüzdeki yıllar daha fazla sarkmadan katillerin bir an önce bulunması, yakalanması ve adaletin önüne çıkarılması için dua ediyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:58
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