Yazıcıoğlu ile ilgili sosyal medya paylaşımı
BBP, Muhsin Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili şikayetçi olduklarını, paylaşımda bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurdu27 Aralık 2018 Perşembe 19:51
ANKARA (AA) - BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan sosyal medya paylaşımıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Büyük Birlik Partisinden (BBP) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bir kişinin sosyal medya hesabından merhum Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan paylaşımda bulunduğu belirtildi.
Paylaşımın, Yazıcıoğlu ailesi ve yakınlarıyla BBP camiasını incittiği ifade edilen açıklamada, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuyu yetkililere iletmesi üzerine, paylaşımda bulunan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.
Zanlının emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü, konunun BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan tarafından takip edildiği bildirildi.
Öte yandan paylaşımla ilgili Yazıcıoğlu ailesinin de şikayetçi olduğu öğrenildi.
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