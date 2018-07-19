0553 313 94 23

Hayati Yazıcı: Ağızlarına burunlarına sahip çıksınlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'lilerle ilgili, "Ağızlarına burunlarına sahip çıksınlar, çıkmazlarsa bedelini öderler." dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:10
Hayati Yazıcı: Ağızlarına burunlarına sahip çıksınlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 milletvekili hakkındaki suç duyurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

"BEDELİNİ ÖDERLER"

Yazıcı şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava açması, Cumhurbaşkanlığından kaynaklanmıyor. Onlar eylem ve söylemlerinde Cumhurbaşkanı sıfatını kullanıyor. Eyleme bakın. Ne varsa canlı olarak, onları karikatürize etmiş, kafasını yerleştirmiş. Bu siyaset mi, bu edepsizlik, aymazlık. Bunu kullanacaksın. Bu suçu ve suçluyu övmektir. Bunun öznesi, hedefi konumunda kalan Cumhurbaşkanımız seyirci mi kalsın? Ağızlarına burunlarına sahip çıksınlar, çıkmazlarsa bedelini öderler."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:10
  1. Hayati Yazıcı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. 72 CHP'li

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası anketi açıkladı!
    1. Merkez Bankası anketi açıkladı!
    2. 2018 KPSS lisans sınav giriş..
    3. Diş eti çekilmesi nasıl geçer?
    4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin..
    5. Onlarca silah ele geçirildi.....
    6. Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar..
    7. İngiltere'deki FETÖ'cüleri korku sardı
    8. Sivas'ta 600 kişi hastaneye başvurdu!..
    9. Kanada'dan Kars'a ata topraklarını..
    10. Başına parke taşı vurularak yaralanan..
    11. Ekonomi uçuyor!.. Her gün 2 yeni..
    12. Mehmet Tahir Sekizkardeş'e FETÖ..
    13. Ülser nasıl anlaşılır?
    14. 'Felaket' dedi! AB'den ABD'ye..
    15. Leyla cinayetinde yeni gelişme!
    16. Kriz büyüyor: Rusya'dan flaş hamle!
    17. Ötanazi istiyordu, doğru tedaviyle..
    18. Yazıcı'dan CHP'lilere: Bedelini öderler!
    19. Erdoğan'a hakaret davasından ilginç..
    20. Gülihsan Yiğit kimdir? Gülihsan Yiğit..
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!