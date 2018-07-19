Hayati Yazıcı: Ağızlarına burunlarına sahip çıksınlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 milletvekili hakkındaki suç duyurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEDELİNİ ÖDERLER"

Yazıcı şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava açması, Cumhurbaşkanlığından kaynaklanmıyor. Onlar eylem ve söylemlerinde Cumhurbaşkanı sıfatını kullanıyor. Eyleme bakın. Ne varsa canlı olarak, onları karikatürize etmiş, kafasını yerleştirmiş. Bu siyaset mi, bu edepsizlik, aymazlık. Bunu kullanacaksın. Bu suçu ve suçluyu övmektir. Bunun öznesi, hedefi konumunda kalan Cumhurbaşkanımız seyirci mi kalsın? Ağızlarına burunlarına sahip çıksınlar, çıkmazlarsa bedelini öderler."