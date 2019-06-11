Bilecik Büro Memur-Sen Büro Memurları Sendikası İl Temsilciliği tarafından Yazı İşleri Müdürlüğü sınavının kaldırılmasına tepki geldi.

Bilecik Adalet Sarayı önünde toplanan Bilecik Büro Memur- Sen Büro Memurları Sendikası temsilcileri adına açıklama yapan Bilecik Büro Memur-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri ve aynı zamanda zabıt katibi Aylin Öz Vural, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün adliye çalışanlarının hakkı olduğunu söyledi. Vural, “30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Taslağında Adalet Bakanlığımızda zabıt katibi arkadaşlarımızın kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavının kaldırılması öngörülmüş, yerine Yazı İşleri Müdürlüğünün Kariyer Meslek olarak yapılandırılması, Yazı İşleri Müdürlüğünün görevde yükselme usulü ile değil hukuk eğitimi almış olanların en başta sınavla girilebilen bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edildi. Büro Memur-Sen olarak şunu söylemek istiyoruz; Yazı İşleri Müdürlüğü, Adliye çalışanlarının hakkıdır” ifadelerine yer verdi.

“Sınavla ilgili güncelleme yapılıncaya kadar eylemlerimiz devam edecektir”

Vural, açıklamasının sonunda sınavla alakalı güncellemenin yapılmasına kadar eylemlerinin ve basın açıklamalarının devam edeceğini belirterek, “Adalet çalışanları olarak Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ün personeline değer verip, kucak açtığı bir dönemde ve özellikle yardımcı hizmetler sınıfında bulunan mübaşirlerimizin genel idare hizmetler sınıfına geçmesinde göstermiş olduğu gayret ve çabadan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ancak bizler açıklanan yargı reformu paketi ile çalışanlarımız adına kazanım beklerken zabıt katibi arkadaşlarımızın tek kariyer umudu olan kurum içi görevde yükselme sınavının kaldırılarak Yazı İşleri Müdürlüğü’ne avukatların ve diğer kurumlarda görev yapan memurların da atanmasının yolunu açacak taslak çalışmasından acilen vazgeçilerek güncelleme yapılmasını, adalet çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan görevde yükselme sınavı ile elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.