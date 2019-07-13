Yazarlara, âkil insanlara, önden gidenlere, kanaat önderlerine...

Hafize Esra Karagöz

Hep beraber 2023, 2053, 2071 hedeflerine kilitlenmiş, zalimin karşısında, mazlumun yanında duracak ve çok güçlü bir devlet olacağız derken geldiğimiz şu noktaya bir bakın Allah aşkına! Bölünürsek parçalanmamız kolay olur. Ardından ise yok oluş kaçınılmaz hale gelir. Bu apaçık bildiğimiz bir hakikat iken şu an içinde bulunduğumuz durum tam da parçalanma aşaması.

Zor zahmet sağdığımız bir kova sütün içine, kendi irademizle bir damla kan damlatıyoruz, hatta damlattık bile... Allah, Al-i İmran suresinde “Allah’ın ipine sımsıkı tutunun ve sakın bölünüp parçalamayın ki rahmetim üzerinize yağsın...” demiyor mu!?

Peki şimdi sizlere ne oluyor da aynı safta duran insanlar olarak birden saflarınızı bırakıp, birbirinizin karşısına muhalif olarak geçiyorsunuz!? Siyasetin zirvesinde bulunanlar nefislerine yenik düşüp enaniyetle ben demeye başladıklarında, sizin gibi önden giden ve arkalarından kendilerini takip edenlerin yoluna ışık tutan insanlar, akıl sahipleri olan sizler, elinizde kılıç görevi yapan kalemlerinizle neden yukarıdakileri “tekrar aynı safa geçin, bölünmek çare değil, birlik olun yoksa sırf Allah rızası ve ümmetin birliği için size hem maddi hem manevi destek olanlar hakkını helal etmeyecek, ahiretinizi yakmayın” demiyorsunuz. Tıpkı onlar gibi siz de hemen taraf olup yazılarınızda birbirinizi taşlıyorsunuz!? Anlamakta ve algılamakta gerçekten zorlanıyorum... Bu kadar mı zor tüm farklılıklarımıza rağmen sadece Allah için bir arada durmak!? Gözü kulağı Türkiye’de ve Türkiye’nin büyük güç olmasında olan milyonlarca mazlum müslümanın hevesini kursağında bırakan liderlere, lider olabilecek niteliğe sahip kişilere, onların ihtilafa düştüğü konularda yangına su dökmek yerine körükle gidenlere, birlik için değil de bölünme için kalem oynatan, kelam sarf edenlere ben Esra olarak hakkımı helal etmiyorum!

Bu yazı şahidim olsun!

Siz muhataplarımın da bilgisi olsun ki, yarın mahşerde, “bize böyle bir serzeniş gelmedi, bizi uyaran olmadı” demeyesiniz!