0553 313 94 23

Yazarlar kütüphanede bir araya geldi

Adıyaman’da yazarlar ‘Okumak Nedir ve Kütüphanelerin Okuma Alışkanlığına Katkısı Ne Olmalıdır’ konulu etkinlik kapsamında İl Halk Kütüphanesi’nde bir araya geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:53
Yazarlar kütüphanede bir araya geldi

Adıyaman’da yazarlar ‘Okumak Nedir ve Kütüphanelerin Okuma Alışkanlığına Katkısı Ne Olmalıdır’ konulu etkinlik kapsamında İl Halk Kütüphanesi’nde bir araya geldi.


Adıyaman’da yayın hayatını sürdüren www. adiyamanlilar.net isimli haber sitesinin yazarları ‘Okumak Nedir ve Kütüphanelerin Okuma Alışkanlığına Katkısı Ne Olmalıdır’ sohbetini Adıyaman İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdi. Kütüphane Müdürü Filiz Karabulut’un ev sahipliğinde gerçekleştirilin sohbet toplantısına yazarlar katıldı.


Okuma-yazma alışkanlıklarını nasıl edindiklerini ve esin kaynaklarını anlatan yazarlar, okumayla ilgili birbirinden ilginç anılarını paylaştı.


Kütüphanelerin öneminin vurgulandığı sohbette, toplumun bütün eğitim-öğretim faaliyetlerinin sadece okullarda verilen biçimsel eğitimle sınırlı kalmayıp dolayısıyla eğitim kurumlarının dışında eğitim sağlayıcılarına da ihtiyaç duyulduğunun tespiti yapıldı. Bu noktada kütüphanelere büyük bir görev düştüğü gibi günümüzde bilgiye erişimin çok kolay sağlanabildiği internet yazarlarına da ihtiyaç duyulduğu belirtildi.


Yazarlar, halkta karşılığı olan konuları seçmek, merak uyandırmak, farkındalık oluşturacak dikkat çeken ifadelere yer vermek, farklı sosyo-ekonomik çevreden gelen kişilerin gelişim göstergelerini eşitlemeye çalışmak, yapısal kırılganlığı azaltmak gerektiğine, kütüphaneler açısından ise güncel yayınlarla desteklemek, donanımlı personeller tarafından hizmetin sunulması,herkesin eşit fırsat ve imkanlara sahip olmadığı düşünüldüğünde kütüphaneler kaynak konusunda bu açığı kapatabileceği, kütüphanelere erişim sağladığında insanlar arasında akademik gelişim göstergeleri eşitlenebilir ve yapısal kırgınlıklar azaltılabileceği ifade edildi.


Kütüphane Müdürü Filiz Karabulut, “Kendi hayatlarından yol göstericiliğe açılan bir gidişatta bizde kendi yönümüzü bulmaya çalıştık. Teşekkürler, katkı sunan bu önemli değerlerimize” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
    1. Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    2. Ülkede kızamık alarmı! 136 kişi öldü
    3. TOBB Malatya’da yeni bir okul daha..
    4. Samsunlu genç yönetmenin belgeseli..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta)..
    6. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    7. Şanlıurfa’da gençlik korosu ilk..
    8. Döviz kurları
    9. Dünyanın ilk kedi muhtarı Mersin’den..
    10. Avustralya, siber saldırıda dış..
    11. Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    12. İP'li Başkan yardımcısı ve 70 kişi..
    13. Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü..
    14. Emekli öğretmen kitabını tanıttı
    15. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    16. Başkan Kocadon ;“Mustafa Saruhan..
    17. Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek
    18. Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor
    19. Trafo patladı
    20. ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4..
    21. Polonya rest çekti! Toplantı iptal oldu
    22. Nero Endüstri'nin başarı karnesi
    23. Reel ve Finans sektörü Malatya’da..
    24. Yöresel lezzetler Kahramanmaraş’ta..
    25. Sivas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı
    26. Öğrencilerden Jandarma Komutanlığına..
    27. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu
    28. Büyükkılıç, "Şehrimizi ilgilendiren..
    29. Takla atan otomobil refüjdeki çukura..
    30. TRT Akademi Söyleşileri ESOGÜ’de..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!