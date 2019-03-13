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Yazar Tuncer, Güneş’e Hasret II’yi çıkardı

Zonguldak’lı Yazar Kadir Tuncer, ’Güneş’e Hasret II’’ adlı kitabını piyasaya sürdürdü.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:39
Yazar Tuncer, Güneş’e Hasret II’yi çıkardı

Zonguldak’lı Yazar Kadir Tuncer, ’Güneş’e Hasret II’’ adlı kitabını piyasaya sürdürdü. Tuncer, madenci anıtı önünde, çıkarmış olduğu Güneş’e Hasret II kitabını gazetecilere tanıtarak hediye etti.


Zonguldak’lı Yazar Kadir Tuncer, ’Güneş’e Hasret II’’ adlı kitabını çıkartarak piyasaya sürdürdü. Yazar Tuncer, madenci anıtı önünde, çıkarmış olduğu Güneş’e Hasret II kitabını tanıtarak hediye etti.


Uzun bir çabanın ardından "Güneşe Hasret II" çıkartmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yazar kadir Tuncer, ’’Sokaklar özgürlüktür. Ben sokakları yazdım. Aynı zamanda berekettir. Benim kitabım bunun eseridir. Nice zamandır vatandaşlar ‘Güneşe Hasret’ kitabının ikincisi çıkacak mı diye soruyordu. Uzun bir çabanın sonucu sokaklardaki deneyimlerimizi ve yaşananları kaleme alarak ikinci cildini çıkardık. Benim için mutluluk verici bir gün. İnşallah bu eserimiz de önceki kitabımız gibi ilgi görecektir. Elimde başka kitap taslakları da var. Onları da kitaba dönüştürerek kitap sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyorum” dedi. Tuncer, Güneşe Hasret-II kitabının ‘söyleşi ve imza’ töreninin 18 Mart 2019 Pazartesi Günü Madenciler Odası Lokali’nde Saat 18.00’de yapılacağını söyledi.


KADİR TUNCER KİMDİR?


Zonguldak’ta 1949 yılında doğdu. İlkokulu memleketinde bitirdi. Özel sektörde çeşitli işlerde çalıştı. Ereğli Kömür İşletmesine yer altı işçisi olarak girdi. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) kurucuları arasında yer aldı. Aynı partinin Zonguldak il örgütünde yöneticilik yaptı. Siyasal düşüncelerinden dolayı birçok kez gözaltına alındı. 12 Eylül 190 askeri darbesi döneminde toplam 3,5 yıl tutuklu kaldı. Hakkında takipsizlik kararı verilmesi üzerine tekrar TTK’ya girdi ve oradan 1991 yılında emekliye ayrıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:39
  1. kitap

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