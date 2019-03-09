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Yazar Tülin Kozikoğlu, çocuklarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor” ve “ fark oluşturan Yazı Atölyesi” etkinlikleri devam etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:44
Yazar Tülin Kozikoğlu, çocuklarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor” ve “ fark oluşturan Yazı Atölyesi” etkinlikleri devam etti. Bu ayki konuk yazar Tülin Kozikoğlu, çocuk ve gençlerle buluştu.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi ve Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi’nde 400 çocuğu, Yazar Kozikoğlu’yla bir araya getirdi, yazar, çocuklarla eğlenceli atölyeler gerçekleştirdi.


Çocuklara kitap okuma sevgisinin temelden aşılanması gerektiğini söyleyen Kozikoğlu, kitaplarının yazım aşamalarını, yazmanın değerini ve kalemin geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelişimini çocuklara eğlenceli bir dille anlattı.


Çocukları okuma ve yazmanın eğlenceli dünyasına davet eden yazar, çocukların hayal gücünü kullanarak sevdiği şeylere olan tutkularını tek tek sorarak interaktif etkinlikler gerçekleştirdi.


Çocuklara sağlıklı yemek yeme alışkanlıklarının kazandırılması odaklı kitap okuma etkinliği yapıldı. Yazar, çocuklara imzalı kitaplarını dağıttı.


Gençlerle “Keyifle Okuyorum, Özenle Yazıyorum” adlı fark oluşturan yazı atölyeleri Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.


Okuma ve yazmayı ödev olmaktan çıkarıp, oyuna ve eğlenceli zamana dönüştüren atölye; gençlere düşünme, hayal kurma, yazma becerilerini ortaya çıkarabilecekleri bir imkân sağladı. Gençlerin ilgiyle katıldığı atölyede yazım teknikleri ve hayal dünyalarını nasıl kâğıda dökmeleri gerektiği konusunda bilgiler aktaran Yazar Kozikoğlu’yla yapılan atölyeden günün sonunda kendi yazdıkları bir öykü ve bir şiirle ayrılan gençler yazarlıkla tanışmış oldu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:44
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