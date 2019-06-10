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Yazar Tolga Akpınar: "Kitap içerikleri kadar kontrol edilmeyen sosyal medya içerikleri de çocukları ahlaki çöküntüye sürüklüyor"

Edebiyatçı / Yazar Tolga Akpınar, içerikleri kontrol edilemeyen sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla çocukların ahlaki çöküntüye sürüklendiğini ve sitelerin çoğunun edebi siteler görünümünde gayri ahlaki yayınlar yaptığını söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
Yazar Tolga Akpınar: "Kitap içerikleri kadar kontrol edilmeyen sosyal medya içerikleri de çocukları ahlaki çöküntüye sürüklüyor"

Edebiyatçı / Yazar Tolga Akpınar, içerikleri kontrol edilemeyen sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla çocukların ahlaki çöküntüye sürüklendiğini ve sitelerin çoğunun edebi siteler görünümünde gayri ahlaki yayınlar yaptığını söyledi.


Kontrolsüz şekilde çocuklara hikaye yazdıran ve hikayelerinde denetim olmadığını ifade eden Akpınar, "Sosyal Medyada da infiale neden olan içerikli kitaplar ve paylaşımlar var. İnternet siteleri içerisinde Edebiyat yazıları paylaşımların yapıldığı yabancı menşeli siteler var. Kullanımı çok basit ve denetimleri yok" dedi.


Çocukların edebi yönlerini ön plana çıkarmak adına açılan siteler de ahlaka aykırı hikayelerin yer aldığına dikkat çeken Akpınar, açıklamasında; "Yayınlanan hikaye ve kitapların içerisinde gayri ahlaki hikayeler dikkatimizi çekiyor. Geçmişten bu güne toplumun dikkatini ’İnternet üzerinde edebiyat sitesi’ gibi gösterilen fakat içerikleri çok farklı olan bu sitelere 18 yaş altında çocuklarımız üye olabiliyorlar. Çocuklar bu sitelerde edebiyat adı altında kafalarında ki kurgu ve hikayeleri yazıyorlar. Sahte isim ve kullanıcı adları ile bu sitelere üye olabiliyorlar. Sitelerin genelinde ise denetimsizlik mevcut, insani değerlere aykırı bir çok hikaye mevcut. Site editörleri ve her hangi bir mekanizma tarafından bu hikayelerin denetimleri yapılmıyor. Türkiye’den üye sayıları çok fazla yayın evleri de önemli görülen hikayelerin yazarlarının kitaplarını basabiliyor" diye konuştu.


"Merdiven altı yayın evleri denetlenmeli"


Toplumda merdiven altı yayı evi olarak bilinen yayın evlerinin denetimlerinin yapılmasının çok önemli olduğunu anlatan Akpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Sadece vergi levhasıyla faaliyet gösteren ve adına yayın evi dediğimiz kuruşular, maalesef denetleniyorlar. İçerik denetimleri ciddi oranda ve önemle yapılmıyor. Bandrol alıp kitap basıyorlar. Merdiven altı olarak adlandırdığımız yayın evlerinin kapatılmasını düşünüyorum. Yazarım diyen her kişinin ortaya çıkmasının da engellenmesi için parayla kitap basma en azından kontrol edilmesi tarafındayım."


Edebiyatçı/Yazar Tolga Akpınar’ın çocuk hikayeleri, gençlik hikayeleri roman ve deneme yazıları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
  1. kitap

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