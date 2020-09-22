Yazar Osman Atalay’dan canlı yayında flaş uyarılar
Araştırmacı Yazar Osman Atalay, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığına yönelik bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Atalay, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Türkiye’de artan uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığına ilişkin soruları yanıtladı.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Dünyada koronavirüs salgını nedeniyle ciddi bir belirsizlik hakim ve bu belirsizlik ise insanları teknoloji, uyuşturucu gibi bazı bağımlılıklara neden olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmacı Yazar Osman Atalay ise yaşanan vahim tabloya ilişkin ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında soruları yanıtladı.
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