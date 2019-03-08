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Yazar Nilgün Bodur, üniversiteli kadınlarla söyleşide buluştu

Yazar Nilgün Bodur Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şubesinin konuğu olarak geldiği Gaziantep’te Mutluluk Bir Seçimdir adlı söyleşiye katıldı.

08 Mart 2019 Cuma 12:56
Yazar Nilgün Bodur, üniversiteli kadınlarla söyleşide buluştu

Yazar Nilgün Bodur Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şubesinin konuğu olarak geldiği Gaziantep’te Mutluluk Bir Seçimdir adlı söyleşiye katıldı. Yaşamından kesitleri konuklarla paylaşan Bodur insan yaşamındaki mutluluğun önemini anlatırken mutlu olmanın sırlarını da gençlerle paylaştı. Gaziantep hayranı olduğunu ifade eden Bodur, “Mutfağı için zaman zaman günü birlik geldiğim, otantik yapısı, modern ve çağdaş insanlarıyla muhteşem bir şehir” dedi.


Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen ve konuk olarak yazar Nilgün Bodur’un katıldığı Mutluluk Bir Seçimdir söyleşisi büyük ilgi gördü. Söyleşi öncesi konuklarla uzun uzun sohbet eden yazar Bodur Gaziantep’i ve Gazianteplileri çok sevdiğini, Gaziantepli hanımların modern, çağdaş eğitimli ve bakımlı olduğunu ifade etti. Eğitim odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu Kara yaptığı açılış konuşmasında sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgiler vererek özellikle kız öğrencilere yönelik uyguladıkları burs çalışmalarını anlattı. Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu Kara konuşmasında derneğin diğer çalışmalarına da değinerek gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgiler verdi. Yüksek katılımın sağlandığı söyleşide yazar Nilgün Bodur mutluluğun tarifini yaparak insan yaşamında mutluluğun önemli bir seçim olduğuna dikkat çekerek insanların negatif ve olumsuzluklardan uzak durması gerektiğini, ellerindeki ile mutlu olmayı öğrenmeleri gerektiğini ifade ederek katılımcılara mutluluğun sırlarını anlattı. Kadınların erkeğe aitmiş gibi görünen birçok mesleği yapabildiğine de dikkat çeken Bodur “Bir kadının sadece belediye başkanı olması değil, bir erkeğe aitmiş gibi görünen tüm mesleklerin başında olması, bütün meslekleri icra etmesi bir gururdur. Aslında böyle bir yaklaşım yanlış bir yaklaşımdır.Bir kadının belediye başkanı olmasına şaşırmamak ve değişik bir şey gibi görmemek zamanı geldiğinde, kadınlar toplumda gerektiği yeri bulacaktır. Yani biz kadınların bazı işler yapmasına pilot olmasına, belediye başkanı olmasına, doktor olmasına, cerrah olmasına şaşırıyoruz. Halbuki bunlara şaşırmadığımız gün aslında eşitlik vardır demektir. Kadınlar her türlü mesleği en iyi şekilde yapabilir” ifadelerini kullandı.


“Gaziantep otantik yapısı ve modern insanlarıyla muhteşem”


Konuk yazar Bodur Gaziantep aşığı olduğunu ifade ederek, “Ben Gaziantep’i her zaman çok beğendim. Hatta sadece yemek yemek için mutfağı için günübirlik seyahatler yaptım daha önce. İlk kez söyleşi amaçlı geliyorum. Daha önce bakırcılar Çarşısı’na hayran kaldım. Gaziantep’te közde kahve içmek çok büyük keyif veriyor insana. Çok otantik geliyor şehir merkezi. Gaziantep ilk geldiğimde biraz daha farklı bir yer diye düşünmüştüm. Fakat modernliği, alışveriş merkezleri, özellikle kadınların moda anlayış tarzı, kendine bakımı çok hoşuma gitti. Hatta şunu dediğimi hatırlıyorum Gaziantep’te yaşanır gerçekten. Gaziantep otantik kültürünün yanı sıra modern bir yapıya sahip. İnsanları eğitimli, yaşamayı bilen, çok kibar insanlar çok tatlı insanlar,çok modern insanlar” diye konuştu.


Soru cevap şeklinde süren söyleşinin sonunda Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu Kara konuk yazar Nilgün Bodur’a günün anısına teşekkür plaketi ve bir çiçek verdi. Söyleşinin sonunda ünlü yazar kitaplarını okurlarına imzalayarak günün anısına hatıra fotoğraflar çektirdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:56
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