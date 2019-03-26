Yazar Metin Mercimek Rektörümüz Karacoşkun’u Ziyaret Etti
Kilisli araştırmacı ve Kent Gazetesi yazarı Metin Mercimek, Rektörü Prof.26 Mart 2019 Salı 16:06
Kilisli araştırmacı ve Kent Gazetesi yazarı Metin Mercimek, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin yaptığı güzel çalışmaları ve etkinlikleri yakından takip ettiğini söyleyen Mercimek, üniversitenin gelişiminde ve fark yaratmasında emeği geçen herkesi Rektör Karacoşkun’un şahsında kutladığını ifade etti.
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