Yazar Metin Mercimek Rektörümüz Karacoşkun’u Ziyaret Etti Kilisli araştırmacı ve Kent Gazetesi yazarı Metin Mercimek, Rektörü Prof.

Kilisli araştırmacı ve Kent Gazetesi yazarı Metin Mercimek, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin yaptığı güzel çalışmaları ve etkinlikleri yakından takip ettiğini söyleyen Mercimek, üniversitenin gelişiminde ve fark yaratmasında emeği geçen herkesi Rektör Karacoşkun’un şahsında kutladığını ifade etti.

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