Yazar Mete Yarar, gençlerle buluştu





ANKARA (AA) - Güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yarar, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Ankara İl Müdürlüğü tarafından Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" programında yaklaşık 900 KYK'lı gençle bir araya geldi.

Gençlerin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili sorularına yanıt veren Mete Yarar, "Son dönemde yaşanan tüm olaylarda 16-25 yaş arası gençler, vatan için pek çok fedakarlık gösterdi. Devlet, elinde ne imkanı varsa sizlere kullanıyor. Sizler de bunu hak ediyorsunuz. İleride 'Türkiye'nin direnişten dirilişe geçtiği dönemde büyüdüm.' diyerek kendinizle gurur duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi şehit olanların hiç tanımadıkları insanlar için hayatlarını hiçe saydığını anlatan Yarar, şunları kaydetti:

"Önündeki nesiller iyi yaşasın diye 80 milyon insan için canlarını verdiler. 15 Temmuz'u unutmayalım, insanlar kendileri için can verenleri unutmazlarsa oyunun ne olduğunu unutmazlar. Oyunu unutmazsanız kimse size oyun kuramaz. Türkiye'nin gücü, din, dil, ırk ayırımı yapmadan tüm coğrafyaları kucaklayabildiği ensar ruhundan gelir."

Program bitiminde KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, KYK Ankara yurtlarında açılmış kurslarda öğrenciler tarafından yapılmış bir tabloyu Mete Yarar'a hediye etti.