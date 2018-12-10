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Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası geçirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki kitap fuarına katılan yazar Kahraman Tazeoğlu, İstanbul'a dönerken bulunduğu otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:58
Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası geçirdi

ÇANAKKALE (AA) - Yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Biga'dan Çanakkale istikametinde Berkay Üçüncü'nün kullandığı 34 KN 7074 plakalı otomobil ile Yunus Emre Üzülmez yönetimindeki 17 LL 245 plakalı hafif ticari araç Karabiga Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan yazar Kahraman Tazeoğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tazeoğlu'nu Biga Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tazeoğlu'nun dün Biga'ya kitap fuarındaki imza günü etkinliği için geldiği ve bugün de İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:58
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