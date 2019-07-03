Yazar İrfan Atagün anılacak

İSTANBUL (AA) - Gazeteci yazar İrfan Atagün, vefatının 12. yılında "Babıali Enderun Sohbetleri" kapsamında anılacak.

Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenecek etkinlikte, Atagün'ün hayatı ve çalışmaları ele alınacak.

Kemal Çiftçi'nin yöneteceği söyleşide, yazarın ailesi, arkadaşları ve sevenleri birer konuşma yapacak.

Türk Gençlik Teşkilatı'nın kurucusu İrfan Atagün, 16 Nisan 1929'da Balıkesir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören yazar, Ömer Öztürkmen ve Erdoğan Okçu ile 1950'li yılların önemli mizah dergisi Karakedi'yi çıkardı.

Aynı dönemde Ergun Göze ve Mesut Yavuz Bilgin ile Amca Matbaası'nı kuran ve bu matbaada birçok önemli eserin basılmasına vesile olan Atagün, 1960'tan sonra Santral Yayınevi'ni kurdu.

Atagün, 1969'da Mehmet Emin Alpkan'ın yayınladığı "Bizim Anadolu" gazetesinde bir süre görev yaptı. Daha sonra 1970'li yılların ortasında Ömer Öztürkmen'le Ortadoğu gazetesini okuyucularla buluşturan yazar, Edebiyat Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı.

Mehmet Emin Alpkan ile Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası'nın kurucu ve yöneticilerinden olan Atagün, 1980'li yılların başında ise Türkiye gazetesinde danışmanlık ve yazarlık yaptı.

Ömrünü okumaya ve yazmaya adayan, "Tarihten Bir Yaprak", "Osmanlı Padişahları" ve "Gönül Sultanları" kitaplarının sahibi İrfan Atagün, 26 Haziran 2007'de vefat etti.



