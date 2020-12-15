Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri

Yazar İbrahim Çolak, 'Leylasalinger' adlı twitter kullanıcısının taciz iddialarından sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Leylasalinger adlı kullanıcısı ise Çolak'ın intihar etmesi ile birlikte hesabını tamamen kapatarak ortadan kayboldu.

Leylasalinger'in kim olduğu ortaya çıktı

İbrahim Çolak'ı 'taciz' ile suçlayan Leylasalinger takma adlı kullanıcı twitter hesabından yaptığı son paylaşımında İhtiyar Kitabevi etiketi ile, 'Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?' ifadelerini kullanmıştı. Çolak'ın intiharından sonra hesabını kapatan Leylasalinger'in İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Gülten Nur Batmaz olduğu belirlendi.

Teröristbaşı Gülen hakkında yakalama kararı çıkartan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne hakaret

Av. Gülten Nur Batmaz'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkartan hakimliğe, 'Fetullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkartan ist. 3. sulh ceza hakimliğinin ben çapına, bağımsızlığına tüküreyim' diyerek hakaret ettiği öğrenildi. Batmaz, bu mesajı da İbrahim Çolak hakkında 'taciz' iddiasında bulunduğu Leylasalinger adlı hesaptan paylaşmıştı.

Annesi, babası, amcası... Sülale boyu FETÖ'cü

Av. Gülten Nur Batmaz'ın babasının Adil Öksüz'den sonra FETÖ'nün iki numaralı adamı sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz olduğu bilgisine ulaşıldı. Kemal Batmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nden yönetmişti. Örgüt içinde 'Sedat' kod adını kullanan FETÖ'cü Batmaz, önceki hafta sonuçlanan Akıncı Üssü Davası'nda 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kemal Batmaz'ın eşi yani Av. Gülten Nur Batmaz'ın annesi Gonca Batmaz hakkında da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Tutuklu anne Gonca Batmaz, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Amca Şakir Batmaz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile birlikte yönettiği belirlenen ve 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Kemal Batmaz'ın kardeşi Av. Gülten Nur Batmaz'ın amcası Şakir Batmaz'a da "terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan sosyal medyada Leylasalinger takma adını kullanan Av. Gülten Nur Batmaz'ın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu ve üniversite yıllarında FETÖ'nün evleri ile yurtlarında kaldığı bilgisine ulaşıldı.