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Yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları’nın konuğu yazar Hayati İnanç oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:01
Yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları’nın konuğu yazar Hayati İnanç oldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları’na “Can Veren Pervaneler” isimli söyleşisiyle yazar Hayati İnanç katıldı. Kütüphanenin sıcak ortamında Hayati İnanç bilgi ve deneyimlerini okuyucuları ile paylaştı, divan edebiyatından beyitler okudu. Etkinlik sonunda yazarın son kitabı “Can Veren Pervaneler 5” katılımcılara dağıtıldı.


Fatih Sultan Mehmet’in gazellerinden beyitler okuyan İnanç, “Bin yıldan buyana bu coğrafyada olmamıza rağmen dün gelmiş gibiyiz. Şeyh Galip aşkın nasıl olduğunu şiirlerinde anlatmış. Ateş gibi akan Kevser ırmağıdır. Cehennemde olup cenneti seyretmenin adıdır diyor Şeyh Galip aşk için. Bu kadar yüksek perdeden bahsedilen aşk nedir? 3. Murat gazelinde derki, diline sahip çık. Az konuş. Dilin neyi çok anıyorsa kalbin ona bağlanır. Kibri bırak tevazu sahibi ol” ifadelerini dile getirdi.


Konuşmasında okurlarına önerilerde bulunan İnanç, “Osmanlıcayı öğrenin. 30 yıl sonra Osmanlıcayı bilmeyenler okuma yazma bilmiyorlar sayılacak. Osmanlıcayı öğrenmeliyiz. Web sayfamda tavsiye ettiğim kitaplar bölümündeki iki kitabı okumanızı vasiyet ediyorum. İkisi de Sultan Fatihin hocaları tarafından yazılmıştır. Bu coğrafyada Arapça ilim, Farsça sohbet, Türkçe devlet dilidir” dedi.


Söyleşinin sonunda İnanç, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:01
  1. kitap

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