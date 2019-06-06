Yazar Düz kitabını imzaladı

Ordu Aybastılı Yazar Kemal Düz ‘Aybastı Cami Yanı’ isimli kitabını için imza günü düzenlendi.

İlçede bulunan bir işletmede kitabını okurları ile paylaşan Kemal Düz, Aybastı ilçesi konulu kitabını hem imzaladı hem de kitabı ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

İmza gününde okuyucuları ile hatıra fotoğrafı çekinen ve kitabı ile ilgili bilgiler aktaran Yazar Düz, “Yedi Dağın Ardı Aybastı kitabının devamı niteliğinde olan “Aybastı Camiyanı” sadece Aybastı’yı anlatan bir kitap değil, Aybastı’nın tarihini, coğrafyasını, kültürünü anlatan bir yerel tarih denemesidir. Yöreye ait yazılı kaynaklar, oldukça azdır. Oysa Aybastı’nın antik dönemlere kadar uzanan zengin bir tarihi vardır. Kitapta Aybastı tarihine tanıklık etmiş kişilerin anılarına yer verilmiştir. Bu kitap bir derleme, bir araştırma çalışmasıdır. Gerçek hayata ait hikayeler bütünüdür. Kitap Aybastı tarihine bir çentik atmadır. Bir amatör çalışmadır. Gelecek kuşaklara bir armağandır” diye konuştu.

İmza törenine Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.