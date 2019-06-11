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Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi yaptı

Adıyamanlı Şair-Yazar Fahrettin Çelik öğrenciler ile bir söyleşi yaparak, tatili daha iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 15:52
Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi yaptı

Adıyamanlı Şair-Yazar Fahrettin Çelik öğrenciler ile bir söyleşi yaparak, tatili daha iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "Okumak Güzeldir" Projesi kapsamında, okur-yazar buluşmaları çerçevesinde, Börgenek Köyü Ortaokulu Konferans Salonunda, Şair Ali Gülmez ile birlikte bir söyleşi gerçekleştirdi.


Programın açılış konuşmasını yapan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, dernek olarak gençler ile yazarları bir araya getirdiklerini, şair ve yazarların deneyim ve birikimlerini gençlere aktararak, onların ilgili, duyarlı ve pozitif düşünen Biraylar olmaları için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.


Başkan Tanrıverdi, "Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yürüttüğümüz “Okumak Güzeldir” Projesi kapsamında, özellikle gençlere yönelik olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bugün Börgenek köyümüze gelerek gençler ile buluştum. Proje kapsamında ve derneğimiz imkanları ile okulumuza 300 kitap hediye ettik. Çeşitli hediyeler verdik ve ikramlarda bulunduk. Söyleşi yapan Gazeteci-Yazar Fahrettin Çelik, Şair Ali Gülmez ve Okul Müdürü Sadık Tosun başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Yazar Fahrettin Çelik yaptığı söyleşide, İslam dininde okumanın önemini ayet ve hadisler ile anlattı. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin okuma ile olan ilgisini anlatarak, öğrencilere tatilde zamanı en iyi değerlendirmenin yollarını aktararak öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.


Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi tarafından Adıyamanlı Şair - Yazar Fahrettin Çelik, Şair Ali Gülmez ve Okul Müdürü Sadık Tosun’a katkılarından dolayı birer plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:52
  1. kültür
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