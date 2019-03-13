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Yazar Burcu Bahar, minik okuyucularıyla Kepez’de buluştu

Çocuk kitaplarının ünlü yazarı Burcu Bahar, 2.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:20
Yazar Burcu Bahar, minik okuyucularıyla Kepez’de buluştu

Çocuk kitaplarının ünlü yazarı Burcu Bahar, 2. Kepez Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu. Minik kitapseverlerle söyleşi de bir araya gelen Bahar, günlük tutmayla başlayan ve sonrasında kitap yazarlığına uzanan yolculuğunu anlattı.


Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’nci kez düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, ünlü yazarları ağırlamaya devam ediyor. Çocuk kitaplarının ünlü yazarı Burcu Bahar, 2. Kepez Kitap Fuarı’nda minik okuyucularıyla bir araya geldi. Küçük Kelebeğin Rüyası, Bulut ve Dinozor gibi daha birçok çocuk kitabının yazarı Burcu Bahar, okuyucularıyla söyleşide buluştu. Dünyaya çocukların gözüyle bakan yazar olarak tanınan Bahar, yazar kime denir, kitap nasıl yazılır gibi soruların cevaplarını okuyucularına aktardı. Bir kitabı yazmaya başlamadan önceki hazırlıkları, tema ve hikayelerin kahramanlarının doğuşunu anlatan yazar,kitapların çocukların en yakın arkadaşı olduğunu vurguladı.


Günlükten yazarlığa uzanan yol


Çocukluğu sırasında tuttuğu günlüğün kendisini bugün yazar yaptığına değinen Burcu Bahar, “Okulda başımdan geçen olayları yazdım. Sınıfımdaki Can yüzünden başıma gelen küçük kazayı, okuldan eve geldiğimde burnuma gelen kötü kokuyu, annemin lezzetli yemeklerini, kısacası her şeyi günlüğüme aktardım. Bir gün baktım ki ben paylaşacağım hikayeler yazmak istiyorum. O zaman ne yaptım. Günlüğümdekiolayları hikayeye dönüştürmeye başladım. Ben günlüğümü hikayeye dönüştürdükçe, kitaptaki kahramanlar birer birer oluşmaya başladı. Ve ben hikaye yazmaya başladım. Arkadaşım Can’ı hikayenin içinde bir kurbağaya çevirdim, kısa boylu sarı saçlı olan annemi de hikayede uzun boylu kızıl saçlı bir periye dönüştürdüm. “ dedi.


Çocukların en yakın arkadaşı kitaplar


İyi bir yazar olmanın basamakları konusunda da çocuklara bilgiler veren ünlü yazar Burcu Bahar, kitapların çocukların en yakın arkadaşları olduğuna da değinerek,“Çünkü kitaplarla istediğimiz yolculuğa çıkabiliyoruz. İstersem okuduğum kitabın kahramanı ile bir çiftlikte yaşarım, istersem uzaya gidebilirim. Okuduğumuz her kitabın kahramanı böylece bizim arkadaşımız oluyor. “ diye konuştu. ‘Küçük Kelebeğin Rüyası’ adlı kitabını nasıl yazdığını da çocuklara anlatan Bahar, önce kelebeğin yaşamını araştırdığını ve birçok şeyi gözlemledikten sonra hikayelerini kaleme aldığını söyledi. Söyleşinin ardından ünlü yazar Burcu Bahar, kitaplarını imzaladı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:20
  1. kitap

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