Yazar Ahmet Taşağıl Türk tarihini anlattı

Kocaeli Kitap Fuarı’ndakiokurlarıyla buluşan Yazar Ahmet Taşağıl, Türklerin izlerinin milattan önce 3 bin yılına kadar izlenilebildiğini aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yazar Ahmet Taşağıl, okurlarıyla buluştu.“Bozkırın Karanlıkları” isimli söyleşide konuşan Taşağıl, Türklerin bozkırda kurduğu dört büyük kağanlığını anlattı. Yazar Ahmet Taşağıl, Türklerin izlerinin milattan önce 3 bin yılına kadar izlenebildiğini belirtti.

Hun, Göktürk ve Moğol hanlıklarında Türklerin içyapısını görmekteyiz” diyen Taşağıl,“Devlet yapısı en iyi olan Göktürk devletidir. Göktürklerde zina ve hırsızlık yapanların cezası idamdır ve sosyal devlet anlayışı vardır. Kağanın olan her şey halkındı. Çinlilerin soğuk savaş taktiklerini o dönemde görmekteyiz. Bilge Tonyukuk olağanüstü bir stratejistti. Tarihçilerin görevi doğru bir şekilde bunu ortaya koymaktır. Abartı ve bilgi kirliliğinin kimseye bir faydası yok. İslam öncesi Türk tarihinde oldukça fazla bilgi kirliliği var” dedi.

İklim değişikliklerinin Türkleri çok etkilediğini ifade eden Taşağıl, “Türkler yok olmadıysa, bunu boylar halinde yaşamalarına ve göç etmelerine borçludurlar. Dağlar ve vadilerde yaşamıştır Türkler. Uygurlar mani dinini kabul etti ve tapınaklar yaptılar. Uygurlar dinamik ve savaşçı özelliklerini kaybettiklerinden dağıldılar. Batıda 1776’dan bu yana Türk tarihi çalışılıyor. Arkeolojik ve paleontolojik çalışmalarda görüldü ki bozkırda yaşayan Türklerin karşılaştığı zorlukların başında iklim değişiklikleri gelmektedir. Hunlar zamanında Türk devleti yükselme yaşadı. İklim şartları sebebiyle göçler oldu” diye konuştu.