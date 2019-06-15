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Yaza Merhaba Şenliği’nde gençler yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa’da “Yaza Merhaba Şenliği” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve gençler yeteneklerini sergiledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:13
Yaza Merhaba Şenliği’nde gençler yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa’da “Yaza Merhaba Şenliği” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve gençler yeteneklerini sergiledi.


Gaziosmanpaşa Meydanı’nda, “Yaza Merhaba Şenliği” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi ve Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yeteneklerini sergiledikleri sanat gösterileri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. “Yaza Merhaba” diyen vatandaşların coşkusuna ortak olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, programda ilçedeki 10 bilgi evinde yazılım ve kodlama eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını teslim etti. Öte yandan Başkan Usta, sanat akademisi öğrencilerinin sergisini gezdi, resimler hakkında bilgi aldı. Kendisini resmeden öğrenciyle konuşan Başkan Usta, resme tam not verdi. Geleneksel Türk Halk Oyunları ile açılışı yapılan şenlikte öğrenciler, 2 gün boyunca gitardan piyanoya ve kemandan bağlamaya performanslarını sergileyecek.



“Sanat merkezimizde icraatlarını ortaya koyan gençlerimizi görmek bizi gururlandırıyor”


Gençlerin sanata olan ilgilerini arttırmak istediklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bu etkinliği gelenek haline getirdik. Her yıl değişik amaçlarla çocuklarımızı bir yıl içerisinde yetiştirip onların ürünlerini burada sizlere takdim ediyoruz. Özellikle sanat merkezimizde icraatlarını ortaya koyan gençlerimizi görmek bizi gururlandırıyor. Sizlerin, özellikle kendi çocuklarınız olmak üzere bu etkinliklerde onların yanında olmanız, sanata olan ilgi ve alakasını arttırmanın yanında çocuklarımızı teşvik etmek anlamında da önemli bir destek. Hep birlikte ilçemizde sanatta ve kültürde yeni hikayeler yazmak suretiyle, onların yeteneklerinin gelişmesini sağlamak ve aynı zamanda toplumdaki en büyük birlik ve beraberlik kaynağı olan dayanışmanın kültürdeki birlikteliği arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:13
  1. sanat
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