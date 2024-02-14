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Kadın - Aile Yaza dümdüz bir karınla gireceksiniz! Bu kürü uygulayan Haziran'a kadar 9 kilo verecek!
Kadın - Aile

Yaza dümdüz bir karınla gireceksiniz! Bu kürü uygulayan Haziran'a kadar 9 kilo verecek!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 20:04:00 - 2024-02-14 20:10:24
Yaza dümdüz bir karınla gireceksiniz! Bu kürü uygulayan Haziran'a kadar 9 kilo verecek!

Yaza 3 ay bile kalmadı. Yaz aylarına fit girmek için kilo vermek isteyenlerin imdadına ise maydanoz kürü yetişiyor. Bu kürle 3 ayda 9 kilo vermek mümkün. İşte yağları süpürge gibi emen limonlu sarımsaklı maydanoz kürü! Her yemekle birlikte tüketilen o besinler, İbrahim Saraçoğlu'nun da gözdeleri arasında yer alıyor...

Yaz ayları yaklaşırken kilo vermek isteyenleri bir telaş aldı. Özellikle de göbek yağlarını, basenlerini,  kollarındaki fazlalıkları eritmek isteyenler kilo vermenin pratik yollarını arıyor.

Yağları eriten aktif içeriğiyle maydanoz kürü bu konuda kilo vermek isteyenlerin yardımcısı oluyor.

Maydanoz kürüyle 3 ayda 9 kilo vererek 15 cm incelmek ve göbek eritmek mümkün.

İşte İbrahim Saraçoğlu'nun maydanoz kürü...SARIMSAKLI LİMONLU MAYDANOZ KÜRÜ

12 adet taze maydanoz
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
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Yarım su bardağı suNASIL YAPILIR?

Maydanoz kürünün yapılışı oldukça basittir. Tek dikkat etmeniz gereken maydonoz, sarımsak ve limonun taze olmasına dikkat etmektir.

Maydanoz kürünün yapılışı:

Maydanozlar yıkanıp mutfak robotunda kıyılır. 1-2 dakika çalıştırarak iyice kıyılması sağlanır.

Küçük parçalara ayrılan maydanoz karışımına küçük küçük dilimlediğiniz bir diş sarımsak eklenir ve tekrar çalıştırılır.

Ardından limon suyu ve yarım bardak içme suyunu ekleyerek tekrar çalıştırılır ve iyice karıştıktan sonra bir bardağa dökülür. Bu kadar basit.

 

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