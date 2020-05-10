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Yaz tatiliyle ilgili hükümetten yeni açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz tatili ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:22:00 -
Yaz tatiliyle ilgili hükümetten yeni açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy  CNN Türk canlı yayınında, yaz tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

Haziranda ufak ufak iç turizm ile başlayacağız. Haziran'da hava trafiği yavaş yavaş başlar. Uçuşlar temmuz sonuna kadar aşamalı açılabilir. Havalimanlarında test merkezleri kuruyoruz.

Bu sene için otellerin yüzde 50 -60'ını açabilirsek iyi bir dönem geçirmiş oluruz. Her şey dahil kalkacak diye bir şey yok. Otellerin spa merkezileri açık olacak.

(Konaklama fiyatlarında bir artış olacak mı?) Bu sene öncelik fiyat değil hareketi başlatmak olacaktır.

 

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Yorumlar

serdar

REİSİM daha ne yapsın paraysa para,maskeyse maske ,kolonyaysa kolonya,krediyse kredi,borç ötelemeyse borç öteleme,vergi zsilme,askıda borç ödeme,ücretsiz ekmek ,ücretsiz gıda.... siz hiç aç açıkta maskesiz dışarda yatan gördünüz mü? yoookkkkk cehapeli olsada besliyoruz hamdolsun.ALLAH REİSİMİZİ 2053 YILINA KADAR BAŞIMIZDA TUTSUN İNŞALLAH.AMİN.
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