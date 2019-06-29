0553 313 94 23

Yaz tatiline özel kültür seti dağıtımı devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin hem yetişkinler hem de çocuklar için yaz tatiline özel olarak hazırladığı dörtlü kültür setinin dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:15
Yaz tatiline özel kültür seti dağıtımı devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin hem yetişkinler hem de çocuklar için yaz tatiline özel olarak hazırladığı dörtlü kültür setinin dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.


Dağıttığı kitap setleri ile kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, yaz tatilinde hem çocukları hem de yetişkinleri okumaya teşvik ediyor. Aliağa Belediyesi bu kapsamda Aliağa Kent Kitaplığı’nın birbirinden değerli dört eserini set halinde okuyucular ile buluşturuyor.


Dörtlü set dahilinde arkeolojiye merak duyan vatandaşlar için akademi dünyasına kaynak niteliğindeki 446 sayfalık ‘Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt’i; Aliağa’nın zengin coğrafyasını araştırmak ve gezmek isteyen vatandaşlar için 247 sayfalık ‘Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl’ ile Türkiye’nin ilk ilçe atlası olan 120 sayfalık ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nı okuyuculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.



Aliağa Belediyesi’nden çocuklara tatil hediyesi


Aliağa Belediyesi ayrıca yaz tatiline giren çocukları da unutmadı. Çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini isteyen Aliağa Belediyesi, ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ serisinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” kitabı da tatil hediyesi olarak set dahilinde çocuklara armağan ediyor. Kitapta; topaç, çelik çomak, bezirgânbaşı, misket, saklambaç gibi çocukluğumuza dair derin izler bırakan sokak oyunları, günümüzde internet, televizyon ve bilgisayar kıskacında bulunan çocuklara yeniden öğretiliyor.


Dağıttığı kitap setleri ile kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, dörtlü set dahilinde arkeolojiye merak duyan vatandaşlar için akademi dünyasına kaynak niteliğindeki 446 sayfalık ‘Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt’i; Aliağa’nın zengin coğrafyasını araştırmak ve gezmek isteyen vatandaşlar için 247 sayfalık ‘Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl’ ile Türkiye’nin ilk ilçe atlası olan 120 sayfalık ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nı okuyucularla yeniden buluşturacak.



Seyyahların izinde Aliağa ve çevresi 17-20. yüzyıl


17. Yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa’yı ziyaret etmiş Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi’den, İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa’ya dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.



Aliağa Coğrafya Atlası


“Aliağa Coğrafya Atlası”, ilçenin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi ve ticaret ile turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklen eser stratejik konumu, köklü arkeolojik ve tarihi değerleri, zengin doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasını görsel açıdan okuyucuya sunuyor.



Kitapları hilal Masa’dan ücretsiz alın


Kitapseverler dörtlü kültür setini Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz edinebilirler. Aliağa dışında ikamet eden vatandaşlar ise Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası yayınlarımız bölümünden kitabı okuyabilir ya da pdf olarak indirebilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:15
  1. kitap
  2. kültür
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası Didim ayağı başladı
    1. Triatlon ve Aquatlon Türkiye..
    2. Evde uyuşturucu serası kurdu
    3. Romen turistin kaza sonrası rahatlığı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    5. Kaçakçılara ağır darbe! 20 bin paket..
    6. Üsküdar’da bina boşluğunda mahsur..
    7. Yaz tatiline özel kültür seti dağıtımı..
    8. Balıkesir’de "Narkotik Suçlar ve..
    9. Mardin’de 20 bin 350 paket kaçak..
    10. Aşık genç, babası ile tartışıp..
    11. 24 FETÖ’cüden 12’si tutuklandı
    12. Diyarbakır’da yanan tarladan geriye..
    13. Mersin’de motosiklet orta refüje..
    14. 28 yıl sonra bir araya gelerek ders..
    15. Balıkların mevsimine dikkat ediyor..
    16. Albaraka Türk’ten örnek olacak proje..
    17. Aralarında görevde bulunan asker ve..
    18. Hatay’da "St. Pierre Aziz Petrus ve..
    19. FETÖ’den gözaltına alınan 20 kişi..
    20. Ağrı’da korkutan yangın
    21. Erdoğan’dan S-400 yorumu : “Bu iş..
    22. (Özel) Uzmanlardan güneş çarpması..
    23. Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde..
    24. Esnaftan belediye başkanına pankartlı..
    25. Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali..
    26. U15 Güreş Takımı’ndan Polonya’da 4..
    27. Görev başında vefat eden Abdulkadir..
    28. Çamlıktepe’de kaybolan 2 kişi için..
    29. Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin..
    30. TEM Otoyolunu kullanacak sürücüler..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı