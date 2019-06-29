Yaz tatiline özel kültür seti dağıtımı devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin hem yetişkinler hem de çocuklar için yaz tatiline özel olarak hazırladığı dörtlü kültür setinin dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Dağıttığı kitap setleri ile kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, yaz tatilinde hem çocukları hem de yetişkinleri okumaya teşvik ediyor. Aliağa Belediyesi bu kapsamda Aliağa Kent Kitaplığı’nın birbirinden değerli dört eserini set halinde okuyucular ile buluşturuyor.

Dörtlü set dahilinde arkeolojiye merak duyan vatandaşlar için akademi dünyasına kaynak niteliğindeki 446 sayfalık ‘Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt’i; Aliağa’nın zengin coğrafyasını araştırmak ve gezmek isteyen vatandaşlar için 247 sayfalık ‘Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl’ ile Türkiye’nin ilk ilçe atlası olan 120 sayfalık ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nı okuyuculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Aliağa Belediyesi’nden çocuklara tatil hediyesi

Aliağa Belediyesi ayrıca yaz tatiline giren çocukları da unutmadı. Çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini isteyen Aliağa Belediyesi, ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ serisinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” kitabı da tatil hediyesi olarak set dahilinde çocuklara armağan ediyor. Kitapta; topaç, çelik çomak, bezirgânbaşı, misket, saklambaç gibi çocukluğumuza dair derin izler bırakan sokak oyunları, günümüzde internet, televizyon ve bilgisayar kıskacında bulunan çocuklara yeniden öğretiliyor.

Dağıttığı kitap setleri ile kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, dörtlü set dahilinde arkeolojiye merak duyan vatandaşlar için akademi dünyasına kaynak niteliğindeki 446 sayfalık ‘Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt’i; Aliağa’nın zengin coğrafyasını araştırmak ve gezmek isteyen vatandaşlar için 247 sayfalık ‘Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl’ ile Türkiye’nin ilk ilçe atlası olan 120 sayfalık ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nı okuyucularla yeniden buluşturacak.

Seyyahların izinde Aliağa ve çevresi 17-20. yüzyıl

17. Yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa’yı ziyaret etmiş Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi’den, İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa’ya dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.

Aliağa Coğrafya Atlası

“Aliağa Coğrafya Atlası”, ilçenin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi ve ticaret ile turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklen eser stratejik konumu, köklü arkeolojik ve tarihi değerleri, zengin doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasını görsel açıdan okuyucuya sunuyor.

Kitapları hilal Masa’dan ücretsiz alın

Kitapseverler dörtlü kültür setini Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz edinebilirler. Aliağa dışında ikamet eden vatandaşlar ise Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası yayınlarımız bölümünden kitabı okuyabilir ya da pdf olarak indirebilir.