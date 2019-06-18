Yaz tatilinde ders çalışmalı mı?

M. Emin Karabacak

Okulların her yaz tatiline girişinde çocukların kendi aralarında ders çalışma planı yaptıklarını gördükçe kendi öğrencilik yıllarım aklıma gelir.

Bizler de her öğrenci gibi öğrencilik yıllarımızda tatilde ders çalışma planları yapardık. Öğrencilik psikolojisi olacak ki, tatillerde ders çalışmak için bütün kitapları köye götürürdük. Ders çalışmak için her gün kendi kendimize söz vermemize rağmen çalışmadan tatili bitirirdik.

Öğrencilik yıllarımızda televizyon ve bilgisayarımız olmadığı için tatilde; bağ bahçeden ve oyundan kalan zamanlarda da kitap okurduk. Lise dönemi tatillerinde de üniversite sınavlarına yönelik derslere çalışmaya çalışırdık.

Çocuklar için tatilde yapılacak en iyi etkinliğin; sosyalleşmeleri açısından akran oyunları, dil ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi için de kitap okumak olduğunu aldığım eğitim ve geçmişten edindiğim tecrübe ile daha iyi anladım.

Anne babalar çocukların tatilde gönüllerince oyun oynamalarını, eğlenmelerini ve dinlenmelerini sağlamalıdırlar. Çünkü oyun oynamaktan ve eğlenmekten mahrum bırakılacak çocuk, okulda da ders çalışma yeteneğinden mahrum kalacaktır.

Tatil, adından da anlaşılacağı üzere ara verme anlamına gelse de bu öğrencilerin tamamen dersten uzak kalması anlamına gelmediği gibi sürekli ders çalışması anlamına da gelmez.

Peki, ne yapmalı? Öğrenciler oyun ve dinlenmenin yanında her gün planlı bir şekilde az da olsa ders çalışmalı. Öğrencilerin sınıf seviyelerine ve yeteneklerine göre yapmaları gereken çalışmalar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Anasınıfına ve 1. Sınıfa Gidecek Öğrenciler

Bu çocuklara anne babaları kesinlikle okuma ve yazma öğretmemelidirler. Bu öğretmenin işidir. Aile olarak bu çocuklara el kaslarının gelişmesi için resim çizdirme, resim boyatma, kes-yapıştırmanın yanında resim yorumlatma, şekilleri ve sayıları öğretme gibi çalışmalar yaptırılabilirler. Bunun yanında çamurla, toprakla ve oyun hamuru ile ilgili çalışmalar yaptırılabilir.

2, 3 ve 4. Sınıfa Gidecek Öğrenciler İçin Yapılacaklar

Bu çocuklar için hem okulda öğrendiklerini pekiştirme hem de ders çalışmaları açısından sınıf ve yeteneklerine uygun tatil kitabı alınmalı.

Çocuğun seviyesini en iyi öğretmeni bildiği için kitap alırken çocuğun öğretmeninin önereceği kitaplardan yararlanılmalı. Alınan kitaplar çocuklar tarafından hemen bitirilmemeli.

Tatil boyunca her gün birer bölüm çalışarak yaz tatilinde bir iki tane bitirmesi sağlanmalı. Yine bu çocukların soyut zekâları tam gelişmediği için öğretmeni tarafından önerilen okuma kitapları yanında gazete, dergi okumaları sağlanmalı.

Çocuğun her gün az da olsa okuması ve okuduğunu size anlatması, çocuğun yorumlama ve dil gelişimine faydalı olacaktır.

Bundan başka günlük tutmaları ve seviyelerine uygun bulmaca çözmeleri özendirilmelidir.

Diğer Öğrenciler İçin Yapılacaklar

Ortaokul 5. sınıftan lise son sınıfa kadar bursluluk sınavına girecek öğrenciler vardır. Ayrıca ortaokul öğrencileri iyi bir lise kazanmak için, lise öğrencileri de iyi bir üniversite kazanmak için sınavlara gireceklerdir. Bu çocuklar da eksiklerini tamamlama ve kendilerini geliştirmek adına sınavlara uygun çalışmaları yapmalı.

Bu sınıflarda okuyan öğrencilerin sınıflarına ve girecekleri sınavlara uygun çalışmalara şimdiden başlamaları hem eksiklerini gidermeyi hem de sınava hazırlanmalarını sağlayacaktır. Yine bu çocukların yaşlarına ve seviyelerine uygun kitap, gazete, dergi okumalarının yanında bulmaca çözmeleri teşvik edilmelidir.

Çocuklar bir taraftan tatillerini yaparken, bir taraftan da sınavlar için günün belli aralıklarında çalışmalı. Ayrıca bunun dışında soruları anlamada ve yorumlamada daha pratik olmaları için kitap okumayı alışkanlık haline getirmelidirler. Çünkü sınavlarda her soruya bir dakika verilmektedir. Bu bir dakika içinde hem soru okunup yorumlanacak hem de cevabı bulup optik forma işaretlenecek. Bunu geliştirmenin en kolay yolu test çözme ve bol kitap okumaktır. Tatilde kitap okumak için bütün öğrencilere bir fırsattır. Bu çocuklar ergenlik dönemini yaşadıkları için gittikleri yerlere ve arkadaş gruplarına da dikkat edilmelidir. Sonuç olarak; Çocukların bireysel oyunlar ve bilgisayar oyunları yerine, sosyalleşmeleri açısından akranlarıyla oynamaları teşvik edilmeli.

Çocukların okulda ve sınavlarda daha başarılı olmaları için seviyelerine uygun kitaplardan her gün az da olsa okumaları teşvik edilmeli. Çocukların hem tatillerini yapmaları hem de her gün az da olsa girecekleri sınavlara şimdiden hazırlanmaları sağlanmalı.

Atalarımız: “Yazın başı pişenin kışın aşı pişer” der.