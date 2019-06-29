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Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019 yaz tatili sonu

Okullar dün karnelerin verilmesiyle birlikte tatil oldu. Ttaile başlarken şimdiden yeni dönemin ne zaman biteceği sorusu akılla geldi. Okul hazırlıklarını erkenden tamamlamak isteyen veliler tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Okular ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2019'da okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:39
Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019 yaz tatili sonu

Okullar dün karnelerin verilmesiyle birlikte tatil oldu. Ttaile başlarken şimdiden yeni dönemin ne zaman biteceği sorusu akılla geldi. Okul hazırlıklarını erkenden tamamlamak isteyen veliler tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Okular ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2019'da okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:39
  1. 2019-2020 eğitim öğretim yılı
  2. 2019 yaz tatili
  3. 2019 yaz tatili ne zaman
  4. 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak
  5. yaz tatili ne zaman bitecek
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