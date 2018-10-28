Yaz tatili süresi kaç gün olacak? Yaz tatilikısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretimde bir çığır açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 2013 Eğitim Vizyonu Belgesini açıklayan Bakan Selçuk, eğitim politikalarına ilişkin hayati kararların alınacağını açıklamıştı. Bakan Selçuk şimdi de yaz tatili süresine ilişkin son dakika bilgisini paylaştı. Peki yaz tatili kaç süresi kaç gün olacak? Yaz tatili kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında yaz tatili süresiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, "Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir" dedi.