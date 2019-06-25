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Yaz spor okullarında kontenjanlar bir bir doluyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen yaz spor okullarına bu yaz büyük ilgi gösteren Adıyamanlılar, 4 dalda açılan kurslara katılarak yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

25 Haziran 2019 Salı 16:06
Yaz spor okullarında kontenjanlar bir bir doluyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen yaz spor okullarına bu yaz büyük ilgi gösteren Adıyamanlılar, 4 dalda açılan kurslara katılarak yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.


Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl 18 Haziran’da faaliyetlerine başlayan yaz spor okulları,yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi dallarında öğrenci kabul etti.


Faaliyetlerini başarıyla yürüten yaz spor okulları bünyesinde şu ana kadar 2 bin 500’ün üzerinde kayıt aldıklarını söyleyen yetkililer, yüzme dalında kontenjanların tamamen dolduğunu dile getirdi. Yetkililer konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, “24 Mayıs tarihinde başlayan yaz spor okulları kayıtlarımıza vatandaşlarımız ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor. Başlamasından kısa bir süre sonra 2 bin 500’e ulaşan kayıtlardan dolayı geçen yıla oranla yüzde 100 arttırdığımız yüzme kontenjanımız tamamen dolmuş durumda. Diğer branşlara da ilgi devam ediyor. Yepyeni ve uzman kadromuzla hizmet vereceğimiz sporcularımızın bu yaz mevsimini oldukça verimli ve güzel geçirmeleri için ekip olarak hazırız. Kurslarımıza yoğun ilgi gösterip, bize olan güvenlerini ortaya koyan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:06
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