Yaz spor okullarına ilk günde yüzlerce başvuru

Çankaya Belediyesinin her yıl düzenlediği yaz spor okullarına bu yıl da Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların katılabildiği spor okullarına, başvurunun ilk gününde yüzlerce vatandaş müracaat etti.

Çankaya Belediyesinin her yıl düzenlediği yaz spor okullarına bu yıl da yoğun ilgi gösteren Çankayalılar, 7 ile 14 yaş arası çocukların katılabildiği spor okullarına, yüzlerce başvuruda bulundu. Okulların kapanmasının ardından tatilini Ankara’da geçirecek çocuklara yönelik yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve karate branşları yer alıyor. Çocukların spor yaparken aynı zamanda sosyalleşerek kaliteli zaman geçirmesinin de hedeflendiği kursların kayıtları Cuma gününe kadar sürecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Ahlatlıbel Atatürk Spor Tesisleri’nde futbol, basketbol ve tenis eğitimleri, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri voleybol eğitimleri, Salı ve Perşembe günleri karate eğitimleri verilecek.

Yazın en çok ilgi gören branşlarından yüzme eğitimleri ise Salı ve Perşembe günleri Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda, Salı, Perşembe, Çarşamba ve Cuma günleri ise Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılacak.

Kayıtlar devam ediyor

Çankaya Belediyesi Yaz Spor Okulları için kayıtlar Cuma gününe kadar sürecek. Başvuruda bulunacakların sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Çankaya Belediyesi’nin Mihatpaşa Caddesi, 52 numarada bulunan ek hizmet binasına müracaat etmeleri gerekiyor. 21 Haziran’a kadar sürecek kayıtların ardından yaz spor okulları 26 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Seçilen branşa göre spor malzemelerini de Çankaya Belediyesi hediye ediyor. Yaz spor okulları 9 Ağustos’ta sona erecek.