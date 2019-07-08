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Yaz Spor Okulları tüm heyecanıyla devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55
Yaz Spor Okulları tüm heyecanıyla devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 18 Haziran tarihinde başlayan, 15 farklı branşta eğitim imkanı sunulan ve toplamda 5 bin öğrenciye hizmet verilen Yaz Spor Okulları 8 Ağustos tarihinde madalya ve sertifika töreni ile sona erecek.


Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları tüm heyecanıyla devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okullarından, Beylikdüzü’nde ikamet eden çocuklar ve gençler ücretsiz faydalanma imkanı buluyor. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan okullarda kursiyerler; spor, eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşıyor.



Öğrenciler yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor


Basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, futbol (kız/erkek), masa tenisi, taekwando, okçuluk, tenis, aikido, golf, izcilik, güreş, satranç ve çocuk zumbası branşlarının büyük ilgiyle karşılandığı spor okullarında, engelsiz branşlarda ise; yüzme, cimnastik, masa tenisi, basketbol, taekwando ve satranç alanında verilen eğitimlerle, çocuklar yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor. Dersler, Beylikdüzü sınırları içerisinde yer alan 15 farklı tesiste devam ediyor. 18 Haziran tarihinde başlayan ve toplamda 5 bin öğrenciye hizmet verilen Yaz Spor Okulları 8 Ağustos tarihinde madalya ve sertifika töreni ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55
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