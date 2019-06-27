0553 313 94 23

Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da başlayacak

- 52 branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları'ndan 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler yararlanabilecek- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Sporun her branşı ayrı bir değer. Biz bütün sporları çok önemsiyoruz"

27 Haziran 2019 Perşembe 13:06
Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da başlayacak


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca her yıl ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, 81 ildeki spor merkezlerinde 29 Haziran Cumartesi günü kapılarını açacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ücretsiz düzenlenecek organizasyonla çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmeri ve sporla tanışmaları amaçlanıyor.

Geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları'na 2016 yılında 1 milyon 397 bin 976, 2017 yılında 1 milyon 455 bin 74, 2018 yılında ise 1 milyon 581 bin 328 çocuk ve genç katılırken, bu yıl eğitim çalışmasından 1 milyon 600 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.


- Kasapoğlu: "Sporun her branşı ayrı bir değer"


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun yıllardır düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın artık daha coşkulu ve kalabalık geçtiğini vurguladı.

Bütün imkanlarıyla gençlerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceklerini, çocukların spor alışkanlığı kazanmasında velilere de büyük görev düştüğünü aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımız için Yaz Spor Okulları'nı hizmete açıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz ve görevimiz ama velilerimizin de evlatlarını yaz spor okullarına göndermesi işin hayati noktası. Sporun her branşı ayrı bir değer. Biz bütün sporları çok önemsiyoruz. Hepsinin yeri, faydası, insan ruhuna, bedenine, zihnine kattıkları başka. Bu açıdan biz sporun her branşını yaygınlaştırma, aslında sporun kendisini yaygın hale getirme ve toplum hayatının ayrılmaz bir parçası kılma gayretindeyiz. Günden güne sayısı artan, gelişen, yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla teknik olarak donanımımızı en üst seviyeye taşımış durumdayız. Sportif başarılarda inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz. Başarıları hem artıracak hem istikrarlı hale getireceğiz."

Çocukların ve gençlerin bu tür imkanlardan sadece yazın değil, kış aylarında da yararlanabileceklerinin müjdesini veren Kasapoğlu, "Her bir evladımızın içinde parlatılmayı bekleyen nice cevherler var. Biz onları el birliğiyle gün yüzüne çıkaracak, çocuklarımızı yetenekleri bulunan alanın en iyisi olmaları için yüreklendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:06
  1. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  2. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. yaz spor okulları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara'da sağanak uyarısı
    1. Marmara'da sağanak uyarısı
    2. Darıca’da ilaçlama çalışmaları sürüyor
    3. Kartepe’de yaz hazırlığı devam ediyor
    4. Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına 1..
    5. Başkan Çetin: "Çalışanlarımıza en iyi..
    6. Bakan Akar: “F-35 uçağından Türkiye’yi..
    7. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    8. Kocaeli’nin bir plajına da ha ‘Mavi..
    9. Börülcenin vücudumuza etkilerini..
    10. Mete Yarar kirli tezgahı açıkladı!..
    11. Manavgat’ta sokak köpeklerinin..
    12. Kartepe’de tekstil atıkları ekonomiye..
    13. Hava Sıcaklıklarında Hissedilir..
    14. Siirt’te camiler çocuk sesleriyle..
    15. Galatasaray'da voleybolcular için..
    16. Çaykur Rizespor, Moroziuk’un..
    17. "Tepebaşı eTwinning Buluşması"..
    18. Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP'li..
    19. Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında
    20. Buzağılar güzellik yarışması için..
    21. Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını..
    22. Macron’dan G20 bildirisini imzalamama..
    23. Malatya Kurumlararası Hayata Dokunuş..
    24. Çaykur Rizespor'da Moroziuk sözleşme..
    25. Merkez Bankası rezervleri
    26. 6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu..
    27. ’Sulama ve hayvan içme suyu..
    28. Tekirdağ'da trafik kazası! Yaralılar var
    29. Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm’de..
    30. Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"