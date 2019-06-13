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"Yaz Oyunları" başladı

İBB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Felatun Bey ile Rakım Efendi" oyunu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu- "Bizim Aile", "Amanvermez Avni" ve "Cibali Karakolu" oyunları da 16 Haziran'a kadar izlenebilecek

13 Haziran 2019 Perşembe 14:33
"Yaz Oyunları" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Yaz Oyunları", "Felatun Bey ile Rakım Efendi" oyunuyla başladı.

Şehir Tiyatroları'nın gelenekselleşen etkinliği kapsamında Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı, Selçuk Soğukçay'ın oyunlaştırıp yönettiği "Felatun Bey ile Rakım Efendi", Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Seyircilerin beğenisini kazanan ve ayakta alkışlanan oyunun gösterimine, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcıları Ceyhun Ünlü, Osman Kurtuluş ve Mehmet Karaosmanoğlu'nun sanatçı, gazeteci ve eleştirmenler katıldı.

Açıkhava Yaz Oyunlarında "Bizim Aile", "Amanvermez Avni" ve "Cibali Karakolu" oyunları da seyirciyle buluşacak.

Sadık Şendil'in yazdığı Aziz Sarvan'ın yönettiği "Bizim Aile" oyunu 13 Haziran'da, ilk kez 2018-2019 sezonunda sahnelenmeye başlayan, Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği "Amanvermez Avni" 15 Haziran'da sahnelenecek.

Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp Nedret Denizhan'ın yönettiği "Cibali Karakolu" oyunu ise 16 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Biletler, Şehir Tiyatroları gişeleriyle https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden satın alınabiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:33
  1. Felatun Bey İle Rakım Efendi
  2. İbb
  3. Şehir Tiyatroları
  4. Yaz Oyunları

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