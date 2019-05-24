"Yaz Oyunları" 11 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Yaz Oyunları", 11 Haziran'da başlıyor.

Şehir Tiyatroları'nın gelenekselleşen etkinliğinde, sezon boyunca ilgiyle izlenen oyunlar, 16 Haziran'a kadar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21.15'te sahnelenecek.

Etkinlik, Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı, Selçuk Soğukçay'ın oyunlaştırıp yönettiği "Felatun Bey ile Rakım Efendi" ile başlayacak.

Oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier ve Zeynep Ceren Gedikali rol alacak.

Moliere'in yazdığı saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alan "Hastalık Hastası" 12 Haziran'da sahnelenecek.

Tolga Yeter'in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Orhan Erhan Yıkılmaz, Sevinç Erbulak, Sevil Akı, Şükrü Türen, Uğurtan Atakan ve Yalgın Yeter rol alacak.

Sadık Şendil'in eseri "Bizim Aile"nin Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşındığı müzikli oyun ise emeğin ve sevginin gücü göstererek izleyicileri aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkaracak.

Aziz Sarvan'ın yönettiği 13 Haziran'da sunulacak "Bizim Aile" oyununda, Alp Tuhan Taş, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım ve Züleyha Karyağdı rol alacak.

İlk kez 2018-2019 sezonunda sahnelenmeye başlayan, Ebu’s Süreyya Sami’nin yazdığı Selçuk Yüksel’in oyunlaştırıp yönettiği "Amanvermez Avni" 15 Haziran'da seyirciyle buluşacak.

Oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu gibi isimlerin yanı sıra Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün ve Volkan Ayhan da rol alacak.

Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği "Cibali Karakolu" oyunu 16 Haziran'da sahnelenecek.

Pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten bugünü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başaran oyunda, usta oyuncu Zihni Göktay'ın yanı sıra Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu ve Tuğçe Açıkgöz rol alacak.

Biletler, 24 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Şehir Tiyatroları gişeleriyle https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinde satışa sunulacak.



