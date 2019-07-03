Yaz Okulu'nda afet eğitimi

Okulların tatile girmesiyle birlikte Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün başlattığı Yaz Okulları'nın faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. "Eğlen ve Öğren" sloganıyla düzenlenen "Yaz Okulları"nda 7-14 yaş arası öğrenciler, düzenlenen etkinlerle hem eğlenceli vakit geçiriyor, hem de bilgi dağarcıklarını güçlendirerek kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar.

5 BİN ÖĞRENCİYE 'AFET BİLİNCİ VE FARKINDALIK EĞİTİMİ'

Esenler Belediyesi Yaz Okulları kapsamında çocuklara yönelik, 'Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi' veriliyor. Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nün, Yaz Okulları öğrencileri için düzenlediği 'Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi' yoğun bir katılımla gerçekleşti. Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (ESKAT) verdiği eğitimlerde, olası bir afet durumu öncesinde alınması gereken tedbirler ve afet sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinildi. Uygulamalı olarak, "Çök-kapan-tutun" gibi hayat kurtaran tedbirler ve tahliye tatbikatları yapıldı. Seminerin sonunda öğrenciler akıllarına takılan sorulara cevaplar buldular.

Programın sonunda Esenler Belediyesi İşletme Müdürü M. Yavuz Eres öğrencilere, içinde ilkyardım malzemelerinin bulunduğu bir "İlkyardım Çantası" verdi.

SEMİNERLER YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yaz tatili süresince 28 okulda 5 bin öğrenciye ‘Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi’ verilmesi planlanıyor. Eğitimler her gün iki okulda, 10.00 ve 12.00 saatlerinde düzenleniyor.