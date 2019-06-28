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Yaz okulu öğrencileri sanatla birlikte hayatın gerçeklerini öğrendi

Akademiden Sanat bünyesinde yer alan yaz okulunda öğrenciler sanat ile hayatın gerçeklerini öğreniyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:28
Yaz okulu öğrencileri sanatla birlikte hayatın gerçeklerini öğrendi

Akademiden Sanat bünyesinde yer alan yaz okulunda öğrenciler sanat ile hayatın gerçeklerini öğreniyor. Yaz okulunda eğitim gören öğrenciler sanatsal faaliyetlerin yanında köy yaşantısının inceliklerini de öğrendiler. Hamur yoğurmaktan hayvan bakımına, bağlama çalmaktan ney üflemeye kadar pek çok konuda eğitim gören öğrenciler sanat ile hayatın gerçeklerini bir arada öğrenmenin keyfini yaşıyor.


Çocukların sanat, spor, yüzme, oyun ve kültürel gezi yaptıkları Akademiden Sanat yaz okulunda çocuklar Aydın Arkeoloji Müzesine, Vodafone akıllı köye ziyaret yapıp kırsal yaşamı da öğrenip çeşitli uygulamalar yaptılar. Köyde peynir yapmaktan hamur yoğurmaya, süt mayalamaktan hayvan bakımına kadar klasik köy yaşamını da öğrenen çocuklar keyifli anlar da yaşadılar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Akademiden Sanat’ın kurucularından Tuncay Er, dolu dolu bir yaz okulu programı icra ettiklerini belirterek “Yaz okulumuzun ikinci haftasındayız velilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyor.Akşam olunca çocuklarımız evlerine gitmek istemiyor. Bu bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.


“Telefon, tablet ve bilgisayar yok”


Çocukların gelişiminde sanatın en önemli kaldıraç olduğunu vurgulayan Tuncay Er; “Bizler sanatla çocuklarımızın zihinsel gelişimlerinde yeni kulvarlar açmayı hedefliyoruz.Özellikle bu yaz kampında çocuklarımızın hangi sanat konusuna yatkın olduklarını gözlemliyoruz ve ileriki dönemde bu konuda eğitimler vereceğiz. Uygulamalı tarım faaliyetimiz çocuklarımız bedensel yeteneklerinin yanı sıra hayatı yerinde öğrenmeleri açısından çok önemli. Bugüne kadar telefon tablet ve televizyonun hiç girmediği bu kampta bir çocuğumuz dahi bu talepte bulunmadı. Her saniyesi planlı ve eğlenceli geçen kampımız çocuklarımızın üzerinde müthiş etkiler bırakıyor. Aydın ilimizde bu tür faaliyetlerin çoğalması çocuklarımızın eğitimi başarısına da çok büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:28
  1. sanat
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