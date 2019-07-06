0553 313 94 23

Yaz okulu, neşe dolu

Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
Yaz okulu, neşe dolu

Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. 30’dan fazla branşta kursun açıldığı yaz okullarında, en çok ilgiyi spor branşları görüyor.


Kukladan yabancı dile, takı tasarımından dramaya, deney kulübünden ahşap boyamaya kadar birbirinden farklı branşlarda hizmet veren Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı gençlerin ve çocukların hayatına neşe katıyor. En çok ilgiyi; voleybol, basketbol, okçuluk, futbol, hentbol, fitness, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları görüyor. Spor branşları içinde ise okçuluk başı çekiyor. Altındağ Belediyesi’ne bağlı yaz okullarında gençler ve çocuklar tatillerini kültür, sanat ve sporla dopdolu geçiriyor. 30 farklı branşta kursun açıldığı yaz okullarından bu yıl bin öğrenci faydalanıyor. Okullarda, Altındağlı gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi için her tür imkân sağlanıyor, hiçbir detay gözlerden kaçmıyor.


Sanat ve sporla buluşturuyoruz


İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği kursların, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz.Sadece Altındağ’ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık verimliliğini artırma çalıştayı meyvelerini vermeye başladı
    1. Fındık verimliliğini artırma çalıştayı..
    2. Titiz gebeye, apandisit şoku
    3. "Yavuz" gemisi sondajı için geri sayım
    4. Şarlatan Adnan Oktar davasında flaş..
    5. Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü
    6. Haban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Başkaya:..
    7. Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'da
    8. Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir..
    9. Yangın kuleleri hayati önem taşıyor
    10. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    11. EMKO genel kurulu gerçekleştirildi
    12. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi enselendi
    13. Uluslararası Turunçgil Kongresi Genel..
    14. Sapkın Kerimcan için istenen ceza..
    15. Hac ibadeti için kutsal topraklara..
    16. Karahasanoğlu'ndan teşekkür mesajı
    17. Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı..
    18. Düzce Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK..
    19. Genç BAKMER’liler buz pistinde buluştu
    20. ‘Aşı karşıtlığı toplum sağlığını..
    21. Yük treni yolu kapatınca yolcu treni..
    22. Bolu’da, 72 milyon dolarlık radyoaktif..
    23. Bu pisliği kim temizleyecek
    24. Gazetecilerden Boğaziçi Belediyesi’ne..
    25. Kocaeli, tiyatronun zirvesinde
    26. Balıkesirspor teknik direktör Ali..
    27. Ağaçlarla kaplanan tabela sürücüleri..
    28. Bayraklı’nın yol haritası için..
    29. Melanie de Biasio cazseverlerle buluştu
    30. İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!