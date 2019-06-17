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Yaz Okulu başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Yaz Okulu, bu yıl 6’ıncı kez kapılarını açacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:39
Yaz Okulu başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Yaz Okulu, bu yıl 6’ıncı kez kapılarını açacak.


8 sosyal merkezde, spor ve sanattan değerler eğitimine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek Yaz Okulu’nda, akıl oyunları da yer alacak.


Büyükşehir Belediyesi 6.Yaz Okulu, 17 Haziran - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz Okuluna ilk ve ortaokul öğrencileri kabul ediliyor.


Kayıtlar devam ediyor


Ücretsiz düzenlenen 6.Yaz Okulu’na kayıt yaptırmak için vatandaşların ikamet yerlerine en yakın sosyal merkezlere müracaat etmeleri gerekiyor.


TOKİ bölgesinde bulunan 3 eğitim merkezi ile Özalper, Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü semt konakları ve Kernek Külliyesi’yle birlikte toplam 8 sosyal merkezde Yaz Okulu etkinlikleri yapılacak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:39
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