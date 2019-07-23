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Yaz okullarında eğitim gören öğrenciler ödüllendirildi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan yaz okullarında eğitim gören öğrencileri ödüllendirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:52
Yaz okullarında eğitim gören öğrenciler ödüllendirildi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan yaz okullarında eğitim gören öğrencileri ödüllendirdi.


Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde eğitim gören öğrencilerin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç’ten sonra bir konuşma gerçekleştiren Vali Mahmut Demirtaş; Diyanet İşleri Başkanlığının, müftülükler vasıtasıyla her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte çocuklara camilerin ve Kur’an kurslarının kapılarını açtığını dile getirdi.


“Bizler, ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız”


Kurslarda işinin ehli hocaların çocuklara Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi verdiğini ifade eden Vali Demirtaş, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Zamanın durup dinlenmediği bu dünyada gençlerin zamana ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Kendinizi sürekli yenilemeli, yeni şeyler öğrenmek için sürekli gayret sarf etmelisiniz. Unutmayın ki bizler, ilk emri ‘oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. O nedenle çok çalışacağız. Bize çalışmak, üretmek yakışır. Bilimde, sanatta, sporda, hayatın her alanında yenilikçi yaklaşımlar sergileyeceğiz” dedi.


“Sizler, en kıymetli hazinemizsiniz”


Devletin, tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “İşte Diyanetimizin açtığı yaz kursları, Milli Eğitim Bakanlığımızın açtığı destekleme-yetiştirme kursları, gençlik merkezlerimizdeki spor, sanat kursları sizlerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Valilik olarak sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu ve benzeri kursların artırılması ve çeşitlendirilmesi noktasında gereken desteği vermeye hazırız. Sizlerin daha iyi ve daha nezih ortamlarda eğitim-öğretim görmeniz, spor yapmanız, sanatsal faaliyetleri icra etmeniz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü sizler, en kıymetli hazinemizsiniz. Bu hazineyi en iyi bir biçimde işleyip kıymetli bir mücevhere dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.


Yaz okulu öğrencileri tarafından yapılan sofra duası ve “İnsan insanın aynasıdır” konulu konuşmanın ardından Vali Mahmut Demirtaş, öğrencilere hediyelerini takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafından sonra program son buldu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:52
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. sergi

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