Yaz meyveleri uygun fiyatlarla sofralara geliyor

Hava sıcaklığının yükselmesiyle tezgahlardaki yaz meyvelerinin çeşidi de artarken, fiyatlar ise esnaflara göre normal seviyede seyrediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle tezgahlar rengarenk meyvelerle donatılmaya başlandı. Pazarlarda üzüm, şeftali, üzüm ve armut gibi birçok yaz meyvesi yerini alırken, fiyatlar ise beklenenin aksine cep yakmıyor. Tezgahlarda her bütçeye göre meyve bulunuyor.

Eskişehir Yunus Emre Kapalı Halk Pazarı’nda esnaflık yapan Emin Özkaya, pazardaki fiyatlar hakkında bilgi vererek meyvelerin geldiği yer ile pazarlar arasında pek bir fark olmadığını belirtti. Özkaya, “Şu anda değişim dönemindeyiz. Yaz meyveleri geliyor. Bahar meyveleri bitmek üzere. Yeni meyveler tezgahlarda yerini almakta. Şu anda fiyatlar gayet normal. Her bütçeye göre meyve var. 2,5 liradan 6 liraya kadar şeftali çeşitleri var. 3 liradan 6 liraya kadar armut var. Üzüm yeni başlamasına rağmen bütçeye uygun bir şekilde 5 liraya satılıyor. Geldiği yere de gitsen 5 veya 6 lira. Aşırı bir pahalılığımız yok. Normal fiyatlarda mal satıyoruz” ifadelerini kullandı.