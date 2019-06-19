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Yaz mevsiminde karla mücadele çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde yaz mevsimine rağmen yaylacılar için yaklaşık 5 metreyi bulan yayla yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:10
Yaz mevsiminde karla mücadele çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde yaz mevsimine rağmen yaylacılar için yaklaşık 5 metreyi bulan yayla yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Hizan ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan yayla yolunu açmak için yoğun çaba harcayan ilçe özel idare ekipleri, karla mücadeleyi yaz mevsiminde de sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin 800 rakımlı Horozdere köyüne bağlı Meydan Yaylası’na çıkan yollardaki kar, iş makineleriyle temizleniyor. Yer yer kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu yayla yolunda 5 günden beridir karla mücadele çalışması yürütülüyor. Köylülerin hayvanlarını çıkarmak için il özel idaresinden talepte bulundukları iş makinesi ile kapalı olan bölgelerde karla mücadele çalışması yapılıyor.


Haziran ayının sonuna yaklaştığımız bugünlerde karla mücadele eden ekipler, yaklaşık 3 gün daha çalışarak yaylalara ulaşmayı hedefliyor. Çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hizan Merkez Şantiye Şefi Zemirhan Dilsiz, Türkiye’nin birçok yerinde hava sıcaklığı yaşandığını, ancak Hizan bölgesinde 16 yaylanın yolunda halen kar bulunduğunu söyledi. Dilsiz, “Horozdere köyüne bağlı Meydan Yaylası’nın yolunu açıyoruz. Kar yüksekliği çok fazla. Kar çok sert olduğu için zorlukla açıyoruz. 5 gündür burada çalışma yürütüyoruz. Kar yüksekliği yer yer 5 metreyi buluyor. Haziran ayı sonuna gelmemize rağmen halen karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Şu an 16 yayla yolumuz var. Hepsini ulaşıma açıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Horozdere Köyü Muhtarı Kıyasettin Aydın ise, özel idaresi ekiplerine teşekkür ederek, “Kaymakamımız tarafından yayla yollarımız açılmaya başlandı. 5 gündür burada çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 4 gün daha devam eder. Hayvanlarımızın tamamı şu an köyde. Yolların açılmasıyla tüm köy yaylaya çıkmaya başlayacak. Bu yıl kar çok fazla yağdı. Geçen yıl bu vakitlerde kar çok yoktu. Kar kalınlığı bu sene çok fazla, inşallah birkaç güne çalışmalar biter ve vatandaşlar da rahat eder” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:10
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