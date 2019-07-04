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Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih gezisi

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde açılan Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik, Bilecik’in Söğüt ve Bozüyük ilçelerine tarihi ve kültürel amaçlı gezi programı düzenlendi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih gezisi

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde açılan Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik, Bilecik’in Söğüt ve Bozüyük ilçelerine tarihi ve kültürel amaçlı gezi programı düzenlendi.


Bilecik İl Müftülüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel açıdan bilinçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla ‘Mobil Fırsat Çadırı Projesi’ kapsamında Söğüt ve Bozüyük ilçelerine gezi programı düzenlendi. İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü himayesinde organize edilen gezi programında Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, eğitici ve eğlenceli bir gün geçirdi.


Öğrenciler, düzenlenen geziyle hem bilgilendi hem de diğer camilerdeki kursa devam eden arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşma fırsatı buldular.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
  1. kültür

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